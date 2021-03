Paano nga ba hinaharap ni Gerald Anderson ang kaniyang mga basher?

Watch more in iWantTFC

Hindi lingid sa kaalaman ng aktor na si Gerald Anderson na isa siya sa mga kontrobersyal na artista higit lalo nang pumutok ang hiwalayan nila ni Bea Alonzo at pagkaka-ugnay nito kay Julia Barretto.

Sa isang one-one-one interview kay “King of Talk” Boy Abunda, tinanggap na lamang ni Anderson ang katotohanang mayroong mga tao na hindi maniniwala sa kaniya.

Dagdag pa niya, hindi maniniwala ang mga ito kahit pa anong sabihin niya sa naturang panayam.

“I’ve come to terms with it [na] kahit gaano karami akong trabaho, kahit gaano karaming naniniwala, meron ding hindi maniniwala. Whatever I say now sa interview na to will not magically change my bashers or haters,” sagot ng aktor sa tanong kung paano nito hinaharap ang mga basher.

Nang tanungin kung naaapektuhan pa rin ba siya ng mga sinasabi tungkol sa kaniya, inamin nitong noon ay may pakialam pa siya.

“Five, three years [ago] maybe. [Pero] umabot sa point na, ‘What's new?’ I’ve heard everything,” maikling sagot ng aktor.

Wala rin umanong balak ang aktor na bibida sa bagong teleserye na “Init sa Magdamag” na ibahagi pa sa publiko ang mga “intimate” na detalye sa kaniyang personal na buhay.

“I’m controversial. I’m bashed because of my personal life and love life. It’s something . . . Hindi ko rin naman ishe-share ’yung intimate details about my life, ’yung mga ginagawa natin sa bahay,” paliwanag ng 31-anyos na artista.

Sa kabila ng mga akusasyong ibinabato sa kaniya, masaya pa rin umano siya sa mga nangyayari sa kaniyang buhay at trabaho lalo pa’t maayos ang kaniyang kalusugan ang nabibigay niya ang pangangailangan ng kaniyang pamilya.

“At the end of the day, ako ’yung pinaka-controversial na tao sa Pilpinas ngayon but I'm so blessed with good health, ’yung pamilya, nakakakain kami araw-araw, may work ako. I can still provide for them. Naibibigay lahat ng gusto nila lalo na ang nanay ko,” ani Anderson.

Sa naturang interbyu, tuluyan nang inamin ni Anderson ang ugnayan niya sa 23-anyos na si Barretto nang sabihin ito ang dahilan kung bakit masaya siya ngayon.

“Very happy. It’s a yes,” maikling sagot ng aktor kay Abunda.

Tahasang itinanggi rin ng aktor na bigla na lamang niyang iniwan ang dating kasintahan na si Alonzo.

“Wala po akong ‘ghinost,’” diretsahang tugon ng Kapamilya actor.

Hindi umano siya nagsalita agad noon dahil nahusgahan na agad siya lalo na sa social media at wala siyang planong manisi ng ibang tao kung bakit nagtapos ang kaniyang relasyon sa beteranang aktres.

