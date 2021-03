‘On point’: Klarisse de Guzman bumirit bilang si Jaya sa ‘Your Face Sound Familiar’

Watch more in iWantTFC

Mula sa pagiging “Soul Diva,” nag-transform bilang si “Queen of Soul” Jaya si Klarisse de Guzman na labis na nagpahanga sa mga hurado ng “Your Face Sounds Familiar” dahil sa eksaktong pagkagaya nito sa beteranang mang-aawit.

Sa saliw ng awiting “Hanggang Dito na Lang,” napatayo ni De Guzman si Gary Valenciano at Mega Star Sharon Cuneta dahil sa “on point” umano nitong paggaya kay Jaya.

Higit na napabilib si Valenciano kung paano nakuha ng “The Voice” alumna ang emosyon na ibinibigay ni Jaya sa kaniyang pagtatanghal.

“’Pag kumanta ka sumasabog ’yung expressions mo because you are an artist that has so much soul. ’Yung pagkanta mo damang dama ko. It became your song. You became Jaya. You studied every move that she had,” ani Valenciano.

“It deserves a standing ovation. Vocally, emotionally you were on point,” dagdag pa nito.

Inamin naman ni De Guzman na nahirapan siyang gayahin ang facial expression ng mang-aawit.

“Nakaka-challenge si Ate Jaya kasi kapag kumakanta hindi siya gumagalaw sa stage pero ’yung facial expressions niya napakaraming choreo,” pagbabahagi ni De Guzman.

Tinawag naman na “CEO of impression” ni Ogie Alcasid si De Guzman dahil kuhang-kuha umano nito ang kaniyang “kumare” na aniya kilalang-kilala niya.

“I really know her. It was just perfect. Ikaw ang CEO ng pag-impression. Talagang ‘najaya-jaya puto maya’ mo siya,” biro pa ni Alcasid.

“Kuhang kuha mo ’yung hindi lang boses, kundi ’yung emotions, Klarisse. I’m so proud of your performance. Grabe ang galing galing mo today,” ayon naman kay Cuneta na umiyak pa nang muling ipakanta ang bahagi ng awitin.

