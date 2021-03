Ilang Kapamilya stars itinuring na 'blessing' ang pagbabalik-TV ng ‘Primetime Bida’ sa TV5

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Nitong Biyernes ay bumulaga sa lahat ang pag-anunsiyo ng ABS-CBN at TV5 na simula sa Lunes, Marso 8, mapapanood na ang “Primetime Bida” shows ng ABS-CBN sa Kapatid network.

Kasama sa ipapalabas ang “FPJ’s: Ang Probinsiyano”, “Walang Hanggang Paalam” at ang finale week ng Pinoy Big Brother: Connect.” Kasama rin sa mapapanood an huling 2 linggo ng “Ang Sa Iyo Ay Akin."

Agad na nagbigay ng reaksiyon ang mga bida ng serye.

“I'm really happy, sana magtuloy tuloy na ito, this is a start, babangon tayo, magtutulungan tayo at darating tayo doon!" ani Joseph Marco.

“‘Biyaya talaga, kahit huling dalawang linggo, mapanood siya ng mas maraming mga tao na Kapamilya natin. Malaking bagay na 'yan kaya taospuso pong pasasalamat sa Panginoong Diyos because this is really his gift,” ani Iza Calzado.

“Huge blessing” naman kung ituring ni Sam Milby ang pagbabalik-ere ng ABS-CBN.

"This is a huge blessing at sana, kasi last two weeks (na ng serye), lahat ng pasabog, sana kahit papaano maka-catch up yung mga manonood,” ani Milby.

Ang “Ang Sa Iyo Ay Akin” ang pinakamatagumpay na seryeng nabuo, naitawid, at magtatapos sa gitna ng pandemya at pagkawala ng prangkisa ng ABS-CBN.

Ito ang kauna-unayang serye na inilabas sa bisa ng digital.

— Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News