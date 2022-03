Mula sa Instagram ni Nadine Lustre



Hindi suportado ng aktres at singer na si Nadine Lustre ang planong pagpapatayo ng tulay sa isla ng Siargao dahil makakasira umano ito sa ganda ng lugar.

Inihayag ni Lustre ang kaniyang saloobin sa Twitter kung saan sinabi niyang isa sa mapayapang lugar sa Siargao ang Secret Beach na tatamaan ng Union-Malinao bridge.

“Secret Beach is def one of the most peaceful spots on the island. It makes me so sad to know that people are planning to build a bridge that will totally destroy that area,” tweet ng aktres.

Ayon kay Lustre, maaaring masira ang mga bakawan at sea grass sa lugar dahil sa konstruksyon ng tulay sa protected area.

“Homes of locals will be destroyed and jobs will be lost as a result of this bridge,” dagdag pa ni Lustre.

Hirit pa nito, hindi pa lubusang nakakabangon ang Siargao sa pinsalang idinulot ng bagyong Odette noong Disyembre.

Aniya, marami pa ring walang makain, walang maayos na tirahan, at nananatiling may trauma sa nangyaring kalamidad na dapat mas pagtuunang pansin kaysa sa pagpapatayo ng tulay.

“People are starving, homeless and dealing with trauma everyday. I wish this was more prioritized more than anything else,” giit ng aktres.

Sinabi rin ni Lustre na nabighani ang maraming tao sa natural na ganda ng isla kaya hindi na kailangan pang galawin ang Secret Beach at Malinao.

“Improvement isn’t always about pouring concrete. If we’re all respectful and protective towards the environment, our lives including every other living thing that co-exists with us will improve greatly,” pahabol nito.

Noong Disyembre, inamin ni Lustre na may sarili na itong tinitirhan sa Siargao upang makaiwas sa malaking gastos sa mga accommodation lalo pa’t matagal na ang inilalagi niya sa isla.

Napagdesisyunan niyang manirahan sa lugar nang magkaroon muli ng mahigpit na lockdown sa Metro Manila noong 2021 dahil sa muling pagtaas ng kaso ng COVID-19.

