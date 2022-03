Driver na sangkot sa pagnanakaw sa ina ni Nadia Montenegro, huli

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Sumuko na sa mga awtoridad ang isa sa mga suspek sa pagdukot ng wallet ng ina ni Nadia Montenegro sa isang member-only store sa Quezon City.

Sinasabing driver ng grupo ng mga suspek ang sumuko sa Quezon City Police District.

Sa kaniyang mensahe, naniniwala si Montenegro na malulutas na ang kaso lalo't ilang araw na itong tinututukan ng mga pulis.

"Yes have faith in our police na maso-solve. Nakita ko hirap nila these last 4 days. Yes, maso-solve to. Andito na tayo eh. Di ko naman alam ganito kalaki to. I was just fighting for my Mom pero ang dami dami na palang victims," ani Montenegro.

Tikom umano ang bibig ng supermarket tungkol sa insidente, ayon kay Montenegro.

Nananawagan din ang aktres sa iba pang suspek na sumuko na lalo't nagsalita na ang driver.

Hindi pa isinasapubliko ng QCPD ang pangalan ng suspek habang gumugulong pa ang follow-up investigation.

Sinasabing sumuko ang driver nang matunton ang plate number ng sasakyang ginamit ng mga suspek.

-- Ulat ni Junry Hidalgo, ABS-CBN News