‘Dito at Doon’ stars ibinahagi ang natutunan sa social media ngayong pandemya

Sinusubok man ng pandemya, nakakita pa rin ng magagandang bagay ang mga bida ng pelikulang “Dito at Doon” sa social media lalo na sa pagkuha ng impormasyon at pakikipag-usap.

Para kay Santos, na inaming hindi mahilig sa social media, natutunan niyang magbasa ng balita sa Twitter dahil sa pandemya.

Kuwento pa ng aktor, minsan na siyang napagalitan ng kaniyang manager dahil wala itong alam sa mga current event na kadalasa’y makikita na rin sa iba’t ibang social media apps.

“Napagalitan ako one time kasi wala akong currents event na alam na pinag-uusapan dahil wala akong pina-follow. Wala akong alam na nangyayari sa paligid. Sinasabihan ako na parang ‘ayan wala ka kasing pina-follow. Wala kang alam sa current events,’” alala ni Santos.

“Siguro ang na-discover ko, malaking tulong sakin yung Twitter in terms sa pagbabasa ng news, at pangyayari sa paligid. At least, meron na kong nashe-share. Alam ko na kung paano magbasa ng dyaryo on Twitter,” pagbabahagi ng aktor.

Para naman sa Gawad Urian Best Actress na si Gutierrez, ngayong pandemya nakita kung gaano ka-creative ang maraming Pinoy upang maiparamdam ang pagmamahal sa ibang tao kahit hindi nagkikita sa personal.

“It does show a different side of yourself na para maghahanap ka ng bagong love language di ba. Kasi sa nakaraang panahon, before 2020, kung gusto mo maglambing, yayakapin mo or ipagluluto mo. Or lalabas kayo manonood ng concert. Ngayon gagawa ka nga ng paraan para ipakita yung pagmamahal mo,” tugon ni Gutierrez sa media conference ng kanilang nalalapit na pelikula.

Ayon din sa aktres, malaking tulong sa pakikipag-usap ang mga emoji sa social media upang kahit papaano ay makapagbigay pa rin ng emosyon sa mga kausap.

“Ang laking bagay na nung emojis sa Instagram, or ‘yung mga tweet na ‘sana masarap ulam mo ngayon.’ Parang nagkaroon din tayo ng ibang creative way para ipakita sa ibang tao yung pagmamahal natin,” dagdag pa nito.

Sa kauna-unahang pagkakataon, magtatambal sa big screen sina Gutierrez at Santos sa isang pelikula na iikot sa pagmamahalang nabuo kahit video call at chat lamang ang gamit sa pakikipagkomunikasyon.

Base rin sa opisyal na trailer ng palabas, mapag-uusapan ng mga karakter ang isyu sa pagbabahagi ng saloobin at opinyon sa social media. Mapapanood ang “Dito at Doon” sa Marso 17.

Related video:

Watch more in iWantTFC