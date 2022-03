PANOORIN: Regine Velasquez, impersonator nagharap

MAYNILA -- Nakaharap ni Regine Velasquez ang isa sa kanyang mga impersonator na si Zaragine Capalad sa "Magandang Buhay" nitong Biyernes.

Nakasama pa ni Zaragine ang idolo sa pag-awit ng "Araw Gabi."

Watch more on iWantTFC





"Si Zaragine, siya ang isa sa mga nakikilalang impersonator ko at nakasama na rin natin siya noon virtually. Pero ngayon, tingnan niyo naman ka-fez ng lola niyo," ani Velasquez na nagpasalamat din sa kanyang tagahanga.

"You also encourage me to do my best every time, hindi ba? Nakaka-encourage din," dagdag ni Velasquez.

Sa naging panayam noon ng "Magandang Buhay" kay Zaragine, sinabi nito na 2015 nang simulan niyang gayahin ang boses at galaw ni Velasquez. Pinasalamatan niya rin ang idolo sa inspirasyon na ibinibigay nito sa kanya.

Watch more on iWantTFC





Related videos:

Watch more on iWantTFC

Watch more on iWantTFC