Heaven Peralejo, paano hinaharap ang mga 'Marites?'

MAYNILA -- Ibinahagi ng aktres na si Heaven Peralejo kung paano niya hinaharap ang pagiging biktima ng mga "Marites" o maling balita mula sa mga mahihilig sa tsismis.

Sa "Magandang Buhay" nitong Biyernes, iginiit ni Peralejo na sa kabila ng lahat, marami siyang mga aral na natutunan kahit pa mula sa mga "Marites."

"Alam niyo kahit po sa mga 'Marites' po na 'yan ay ang dami ko pong natutunan. Sa mga rotation and everything. Natuto po ako ng science kaya okay na rin po," pauna ni Peralejo.

Ayon sa aktres, mas mabuting mag-focus sa mga bagay na iyong ikakasaya.

"Alam ko lang po na mabilis lang ang buhay, might as well enjoy it. At the same time wala kang tinatapakan na tao, at masaya ang pamilya mo at masaya ka, wala kang (naagrabyado). Alam mo 'yon, go, enjoy," dagdag ni Peralejo.

Bumisita si Peralejo sa "Magandang Buhay" para ibahagi ang saloobin sa pagtatapos niya sa kolehiyo noong nakaraang taon.

Nang matanong kung gaano kahalaga para sa kanya ang edukasyon, sagot ng aktres: "Ngayon kasi masarap sa feeling na nakapagbigay ako ng gift para sa aking pamilya at para sa sarili ko rin po. Mas nagkaroon din ako ng confidence kumbaga na kahit ano ang ibigay sa akin at ibato ng mundo eh kakayanin ko at alam ko na may fallback ako if ever na gusto kong mag-focus sa family. May fallback ako para makapagbigay ng income sa aking pamilya," ani Peralajejo.

Nagtapos ang dating "Pinoy Big Brother" housemate ng kursong business management mula sa Southville International School affiliated with Foreign Universities.