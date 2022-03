MAYNILA -- "Mahal na mahal kita."

Ito ang nakakakilig na parte ng mensahe ng aktor na si Arjo Atayde para sa nobya nitong si Maine Mendoza na nagdiwang ng kanyang ika-27 kaarawan nitong Marso 3.

Sa Instagram, ibinahagi ni Atayde ang isang retrato nila ni Mendoza na magkasama.

"Mahal na mahal kita… looking forward to celebrating all your birthdays with you! Happy Happy Birthday, Baba," ani Atayde.

Sa comment section ng post ng aktor ay nag-iwan naman si Mendoza ng kanyang reaksiyon: "Thank you!!! Love youuu."

Samantala, sa sariling Instagram page ni Mendoza ay pinasalamatan ng host at aktres ang mga nakaalala sa kanyang kaarawan.

"Cheers to 27! Thank you all for the birthday greetings and wishes," ani Mendoza.

Inamin ni Atayde sa isang vlog ni Julius Babao na pinag-uusapan na nila Mendoza ang pagpapakasal.

Ipinagdiwang nina Mendoza at Atayde ang kanilang ika-3 anibersaryo bilang magkasintahan noong Disyembre.