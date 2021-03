KZ Tandingan, hindi makapaniwala nang piliin para kumanta ng Disney song na 'Gabay'

MANILA -- Katuparan ng pangarap para kay KZ Tandingan ang mapili bilang pinakaunang mang-aawit na magbibigay boses sa kauna-unahang Filipino song ng Disney.

Sa "Magandang Buhay" nitong Huwebes, ibinahagi ni Tandingan ang kuwento sa pagkakapili sa kanya ng Disney Philippines para awitin ang "Gabay" na tampok sa bagong epic adventure film na "Raya and The Last Dragon."

"Parang lahat naman yata tayo lumaki o tumanda na nanonood talaga ng Disney movies. Lalo na sa little girls at little boys. Parang lahat tayo nangangarap sana someday ay puwede akong maging princess ganito or prince charming ganito," ani Tandingan, bilang tugon kung pinangarap ba niya ang makakanta ng isang Disney song.



Pag-amin ni Tandingan na isang tagahanga ng Disney character na si Mulan, noong una ay hindi siya makapaniwala na siya ang napili para awitin ang "Gabay."

"They said they wanted me to do it. Noong una nga medyo 'totoo po ba? Baka nagkamali lang po ng send ng message.' Kasi hindi ba parang I don't sound like the singers who are often chosen. Last year nangyari 'yung coordination and everything. 'Yun nga 'di ako makapaniwala, hindi ako 'yung usual type of artist na i-expect mo na kakanta," ani Tandingan.

Ngayong Biyernes, Marso 5, ay ilalabas na sa Spotify at iba pang digital streaming platform ang "Gabay."

"Sana po suportahan niyo po kasi this is history. We are making history as Filipinos na mayroon na tayong sariling Disney song. Sana po ay suportahan nating lahat," ani Tandingan.

Narito ang "Magandang Buhay" tampok ang pagbisita ni Tandingan Tandingan.

