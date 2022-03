Mula sa ABS-CBN PR

Patuloy ang pag-arangkada ng mga palabas ng ABS-CBN sa iba’t ibang panig ng mundo dahil napapanood na rin sa Latin America ang “Kadenang Ginto” at “A Love to Last.”

Simula noong Disyembre, napapanood na sa free TV na Ecuavisa sa Ecuador ang hit afternoon series na “Kadenang Ginto” na pinagbibidahan nina Andrea Brillantes, Francine Diaz, Dimples Romana, Beauty Gonzalez, Albert Martinez, Adrian Alandy, Kyle Echarri, at Seth Fedelin.

Tampok sa serye na isinalin sa wikang Espanyol at pinamagatang “La Heredera” ang matinding alitan nina Romina (Gonzales) at Daniela (Romana), na ipagpapatuloy nila kasama ang kanilang mga anak na sina Cassie (Diaz) at Marga (Brillantes).

Samantala, ipinapalabas na rin sa Panamericana TV at sa pay TV na Pasiones TV ang "A Love To Last," o kilala rin bilang "Un Amor Duradero."

Pinangungunahan ito nina Ian Veneracion, Bea Alonzo, Iza Calzado, Julia Barretto, JK Labajo, Enchong Dee, Hannah Lopez, at Ronnie Alonte.

Umikot ang kwento sa pagmamahalan nina Andeng (Alonzo) at Anton (Veneracion) at kung paano nila hinarap ang pagsubok sa kanilang pamilya at ang paghadlang ni Grace (Calzado), ang dating maybahay ni Anton, sa kanilang pag-iibigan.

Una na ring namayagpag sa Latin America ang 2015 remake ng "Pangako Sa'Yo," tampok ang pag-iibigan nina Yna (Kathryn Bernardo) at Angelo (Daniel Padilla), sa mga bansang Peru, Colombia, Ecuador, at Dominican Republic.

Nakatanggap rin ng nominasyon ang isa sa mga bida nito na si Jodi Sta. Maria sa 2016 International Emmy Awards para sa pagganap niya sa programa.

Maliban pa rito, may scripted format deal din ang ABS-CBN sa Mexico para sa teleserye nitong "Pangako Sa'Yo."

Patuloy din ang istasyon sa paghahatid ng mga programa nito sa iba pang bahagi ng mundo, tulad ng pagpapalabas ng "Bagong Umaga" sa 41 na bansa sa Africa, at ang pag-ere ng "La Vida Lena" at "Huwag Kang Mangamba" sa Myanmar.