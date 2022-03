Gary V. at Regine Velasquez, bukas sa pakikipag-jamming sa mga Pinoy sa ibang bansa

BRUSSELS - Excited na maka-collab at maka-jamming ni Mr. Pure Energy Gary V at Asia’s songbird Regine Velasquez ang mga bagitong Pinoy artist sa ibang bansa.

Sa kanilang muling pagpirma ng kontrata sa ABS-CBN noong February 23, 2022, nais nilang mas maabot ang mga kababayan natin sa iba’t ibang panig ng mundo.

Courtesy of ABS-CBN Entertainment

Ayon kay Gary V, bukas siya sa pakikipag-collab sa iba’t ibang mga singer at songwriter na tulad nya, kahit yung mga nagsisimula pa lang sa music industry.

“At this point in time in my career, I am really open to doing new things, collaborating, writing with others and all. Actually matagal na akong ‘di nakakapagsulat ng kanta. Maybe it’s time I start collaborating especially when you say it’s for a good cause,” sabi ni Gary V.

Courtesy of ABS-CBN Entertainment

May payo rin sya sa aspiring songwriters.

“Hindi lahat ng tao nakakapagsulat ng kanta. So, I highly encourage you to just keep on writing. You never know what will happen. Your dream for that song may not come to pass in one year, but it may happen in a few years, with an artist you never expected. Pero nagkataon na narinig yung kanta mo, nagustuhan yung kanta mo and then it becomes what is meant to be,” dagdag ni Gary V.

Para naman kay Asia’s songbird Regine Velasquez, mas marami pa syang ibibirit. Bukod kay Sharon Cuneta, umaasa syang magkakaroon ng isang proyekto kasama ang isa pang icon na si Lea Salonga. Bukas din daw sya sa pakikipag-online jamming sa mga kababayan natin sa ibang bansa.

Courtesy of ABS-CBN Entertainment

Nagpapasalamat din sya sa masayang karanasan n’ya ngayon sa pagiging replacement host ni Karla Estrada sa Kapamilya program na Magandang Buhay.

“I’m having such a wonderful time working with Jolina and Melay. It’s not really work for me and I’m just having fun. Yung mga nanonood sa amin siguro napapansin na tawa lang kami ng tawa. Kasi really it’s fun for me and para akong naglalaro. Iba yung format ng Magandang Buhay and I remember doing the same thing before and I kind of miss it. I was happy to be given the opportunity to do it again, a morning show with two other girls, whom I love working with,” sabi ni Regine.

Payag din ang dalawa na mag-mentor ng mga bagong singer, sinabi ni Gary V at Regine na hindi nila ipagkakait na ibahagi ang kanilang mga natutunan sa industriya sa loob ng mahabang panahon.

Blessing daw para sa kanila na makatulong sa mga artist at maibahagi kung paano sila tumagal sa industriya.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Europe at Gitnang-Silangan, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

(Ulat ni Raquel Crisostomo -Bernal sa Belgium, kasama si Debbie Jane Pangan sa Saudi Arabia)