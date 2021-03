‘Loyal Kapamilya’ Francine Diaz inaming inalok na lumipat ng ibang network

Larawan mula sa ABS-CBN PR Instagram account

“Ito ang tahanan ko.”

Ito ang naging sagot ng aktres na si Francine Diaz nang tanungin kung bakit ito nanatili sa ABS-CBN sa kabila ng kinakaharap na krisis ng kompanya dahil sa pandemya at hindi pag-apruba ng Kongreso sa prangkisa nito.

Ayon kay Diaz, may mga nag-alok sa kaniyang kampo na lumipat ng ibang istasyon ngunit desisyon niya mismo na manatili sa Kapamilya network.

Binigyang-diin niya rin na pamilya na talaga ang turing niya sa mga nasa loob ng kompanya.

“May mga nag-offer po pero choice ko rin na mag-stay dito kasi para po sa 'kin pamilya ko na po ito e. Hindi lang siya basta company or network. Hindi porket mataas ang ABS dito ako mag-stay. Nag-stay po ko dahil ito ‘yung family ko,” ani Diaz na pumirma ng eksklusibong kontrata sa ABS-CBN noong nakaraang linggo.

Kasama ni Diaz na mananatiling Kapamilya sina Maymay Entrata, Edward Barber, Donny Pangilinan, Arjo Atayde at Gary Valenciano na pumirma rin ng kani-kaniyang kontrata.

Dinaluhan nina ABS-CBN chairman Mark Lopez, president at CEO Carlo Katigbak, COO of Broadcast Cory Vidanes, TV Production at Star Magic head Lauren Dyogi, at head of finance Rick Tan ang contract signing na pinamagatang “Kapamilya Strong.”

Dagdag pa ng 17-anyos na aktres, masarap sa pakiramdam matawag na isang tunay na Kapamilya kaya naman nais niyang suklian ang pagtitiwala sa kaniya ng TV station.

“Ang sarap marinig niyan [maging Kapamilya]. Nakakataba ng puso. Gusto ko po ipakita sa lahat 'yung loyalty ko dito sa family na ito. Again, ito po 'yung tahanan ko talaga,” tugon ni Diaz na isa sa mga bibida sa teleseryeng “Huwag Kang Mangamba.”

