CJ Navato, pangarap gayahin si Gary Valenciano sa ‘Your Face Sounds Familiar’

Hindi pa rin makapaniwala ang aktor at singer na si CJ Navato na nakasama siya sa ikatlong edisyon ng “Your Face Sounds Familiar” kung saan dalawang linggo na siyang nagpapalit-anyo bilang isang beteranong mang-aawit.

Sa unang linggo ng weekend show, ginaya ni Navato ang isa sa mga Pinoy music icon na si Jose Mari Chan. Inawit nito ang “Beautiful Girl” ni Chan na mas kilala ng mga Pilipino dahil sa kaniyang mga Christmas song.

Naging Frank Sinatra naman si Navato sa sumunod na linggo kung kailan kinanta nito ang “Fly Me to Moon.”

Bagamat hindi niya kapanahunan, sinabi ng 24 anyos na aktor na hindi naman bago sa kaniyang pandinig ang mga lumang awitin lalo pa’t noong bata siya ay mahilig ipapakinig sa kaniya ng kaniyang lolo at lola ang mga dating kanta.

“I feel like ni-ready ako ng panahon dito. Kasi nung bata ko, 'yung mga lolo't lola ko lagi akong pinapakinig ng mga lumang kanta. Kapag nagmo-mall show kinakanta ko yan, ‘Beautiful Girl’ pero hindi parang Jose Mari Chan pero naaalala ko paano siya,” paliwanag ni Navato sa Kapamilya Chat.

Ngunit nang tanungin kung mayroon siyang pangrap na gayahin sa “YFSF” stage, mabilis nitong naging sagot ang isa sa mga hurado ng palabas na si Gary Valenciano.

Ayon sa kaniya, bata pa lamang siya ay idolo na niya si Valenciano na binansagang “Mr. Pure Energy.”

“Feeling ko kaya kong gayahin siya pero alam mo 'yung it's different 'pag alam mong kino-confirm niyang ‘oo nga that was me,’” kuwento ni Navato.

Hindi naman muna niya sinabi kung sino-sino pa ang kaniyang gagayahin sa kompetisyon ngunit pahapyaw nito na maaaring mas magalaw na icon na ang kaniyang ii-impersonate sa mga susunod na linggo.

Mapapanood ang “Your Face Sounds Familiar” tuwing Sabado at Linggo sa free at digital TV (A2Z Channel 11), cable (Kapamilya Channel), free live streaming (Kapamilya Online Live), at on-demand streaming (iWant TFC).

