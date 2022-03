Mula sa Instagram ni Sam Mangubat

Kagaya ng nakararaming sikat na mang-aawit ngayon sa bansa, simple lang din ang naging panimula ni Sam Mangubat pagdating sa larangan ng pagkanta.

Kuwento ng “ASAP Natin ‘To” singer sa “Magandang Buhay,” nagsimula siya bilang wedding singer noong siya ay nasa high school pa lamang dahil na rin sa kaniyang nanay.

Ayon pa kay Mangubat, wedding coordinator sa simbahan ang kaniyang ina kaya naman nahikayat itong gawing trabaho ang pagkanta sa mga kasal.

Ngunit bago pa ito, bata pa lamang umano siya ay interesado na siya pag-awit. Madalas, kinukha niya ang cord ng kanilang electric fan at kunyaring ginagaya ang mga singer na napapanood sa telebisyon.

Pagtuntong sa kolehiyo, nadiskubre agad ng mang-aawit ang video-streaming site na YouTube kung saan nakakapanood na ito ng mga cover songs mula sa iba’t ibang tao.

Watch more on iWantTFC

Dahil nais makita ang kaniyang sarili tuwing nagpe-perform, madalas gumamit noon ng webcam si Mangubat upang i-record ang kaniyang pagkanta.

Nang lumaon, nadiskubre si Mangubat ng isang Korean karaoke company na nagbigay sa kaniya ng trabaho para mag-record sa mga multiplex na CD.

Nakapagtrabaho na rin siya ng higit isang taon sa Dubai matapos kuhanin ng boss ng isang Filipino club sa Middle East noong 2015.

“Ang lagi kong motto ever since nung bata pa ako, 'dapat ang plan ko is always plan A lang.' If anything, lahat lang ng gagawin ko na 100%, doon lang sa gustong-gusto ko gawin,” ani Mangubat.

Bago mapabilang sa “ASAP,” naging runner-up muna sa Tawag ng Tanghalan sa “It’s Showtime” si Mangubat.