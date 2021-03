Trina Legaspi, nagbahagi ng ilang detalye sa nalalapit na kasal

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- Tuloy ang kasal ngayong taon ng aktres na si Trina "Hopia" Legaspi sa fiancé nito na si Ryan Jarina.

Sa "Magandang Buhay" nitong Martes, nagbahagi si Legaspi ng ilang detalye tungkol sa kanyang kasal.

"Mayroon na pong date. This year definitely. Mga last quarter of the year para hopefully normal na, para mas marami kaming ma-invite na friends and family," ani Legaspi na ibinahagi na isa sa kanilang magiging ninong sa kasal ay ang aktor at direktor na si Edgar "Bobot" Mortiz.

Si Legaspi ay isa sa mga dating bituin ng "Goin' Bulilit" kung saan si Mortiz ang naging direktor.

"Siyempre si Direk Bobot kasama. Number one na 'yan. Kasi lumaki ako kay Direk, parang second father figure ko na siya. So for sure siya ang ninong at si Tita Milette (Santos)," ani Legaspi.

Pagbabalik-tanaw ni Legaspi, taong 2014 nang makilala niya si Jarina.

"Una niyang na-meet ang parents ko, then in-invite niya sa birthday party niya. Noong una ayaw kong pumunta kasi 'di ko naman siya kilala. ... Noong nandoon kami sa party 'di na niya ako iniwan sa table. Ang kuwento niya na love at first sight daw siya sa akin. Wow! Ang ganda lang," ani Legaspi.

"'Di ko siya type noong una, kasi nung nagkita kami wala kaming spark. Kumbaga 'yung conversation namin medyo awkward, tahimik. Inglesero kasi siya, ako Tagalog, may language barrier," ani Legaspi.

Matapos ang halos pitong taon, nito lamang nakaraang Nobyembre ay nag-propose si Jarina kay Legaspi.

"Noong nag-propose siya, una nagpaalam muna siya sa parents ko noong nag-lock in taping ako. Kasi nagkaroon ng opportunity na wala ako sa bahay.... Sinabi ko naman sa kanya na gusto ko kapag nag-propose siya kasama ang buong family ko at tinupad naman niya yon talaga. Ang unusual lang sa amin ay nauna lang talaga ang planning ng wedding," ani Legaspi.

Nag-umpisa ang showbiz career ni Legaspi sa "Goin' Bulilit," kung saan nakasama niya sina Kathryn Bernardo at Julia Montes.

Tumigil muna sa showbiz si Legaspi para ipagpatuloy ang kaniyang pag-aaral. Nagtapos siya ng kursong communications noong 2016.

Kalauna'y bumalik sa pag-arte si Legaspi, na kasalukuyang talent ng Star Magic.

