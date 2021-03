‘Parang isang career’: Angelica Panganiban may payo sa mga 'sugar baby'

Larawan mula sa Instagram account ni Angelica Panganiban

MAYNILA -- Bagamat mas pipiliin niya ang pagmamahal kaysa sa pera, hindi naman hinuhusgahan ng aktres na si Angelica Panganiban ang mga taong pumayag na maging “sugar baby” sa isang relasyon.

Ayon kay Panganiban na bibida sa pelikulang “Love or Money” kasama si Coco Martin, hindi dapat husgahan ang mga tao kung saan sila masaya at payapa.

“Kung ‘yan ang happiness mo, ‘yan ang happiness mo,” ani Panganiban nang tanungin tungkol sa mga real-life “sugar baby.”

Gagampanan ng aktres ang karakter ni Angel sa pelikula na pipiliin ang ambisyon at sasama sa isang mayamang lalaki sa Dubai kaysa sa pagmamahal.

Ngunit pinaalalahanan ng 34-anyos na bida rin sa teleseryeng “Walang Hanggang Paalam” ang mga nasa ganitong sitwasyon o nais pumasok sa katulad na relasyon ng kaniyang karakter na pag-isipan maigi ang desisyon.

“Kung dun sila masaya, at peace sila dun sa ginagawa nila [pero] siguraduhin mo lang na alam mo ‘yung pinapasok mo,” paalala ni Panganiban.

Ayon pa rito, hindi aniya dapat mawala ang respeto sa sarili dahil doon magsisimulang masira ang buhay ng isang tao.

Sa trailer ng pelikula, tinanong ng karakter ni Martin na si Leon si Angel (Panganiban) sa isang eksena sa pelikula kung bakit ito pumapayag na bastusin. Dito rin binigyang diin ni Leon (Martin) ang pagkakaroon ng dignidad kahit mahirap ito.

“Ang number 1 rule lang naman d'yan dapat may respeto ka pa rin sa sarili mo. Pag ‘yun kasi ang nawala parang magpo-fall apart na ‘yung buhay mo, ‘yung sarili mo. 'Pag 'di mo kayang respetuhin ang sarili mo, mahirap din talagang respetuhin ka ng ibang tao kasi 'di mo alam ‘yung worth mo,” tugon ni Panganiban sa virtual media conference nitong Sabado.

Dagdag pa nito, dapat maging wais ang nagbabalak maging “sugar baby” na inihalintulad pa ito bilang isang career dahil babala niya, maaaring walang “forever” sa ganoong relasyon.

“Dapat ini-invest mo ‘yung nakukuha mo kasi pinaghihirapan mo ‘yun. Para na rin siyang career ‘yung pagiging sugar baby. Kailangan wise ka kasi baka walang forever dun,” pahayag ng aktres.

Nang tanungin kung nakikita ang kaniyang sarili na magiging “sugar mommy” sa hinaharap, tumanggi si Panganiban ngunit ayaw umano nitong magsalita ng tapos.

Kung sakali man mangyari ito, umaasa siyang pagmamahal pa rin ang nangingibabaw sa kanilang relasyon at hindi lamang pera.

“'Pag tanda ko, magiging sugar mommy ako sa mga bagets? Oh my gosh. Pero well, kung dun ako sasaya, why not? Kung marami akong pera, why not? E 'di go. Pero sana naman talaga makatagpo ako ng love na 'yung talagang mahal namin ‘yung isat isa, ‘yung ‘di lang pera ang gusto sa 'kin,” saad ni Panganiban na masaya sa kaniyang non-showiz boyfriend ngayon.

Mapapalabas ang “Love or Money” sa darating na Marso 12 sa KTX.ph, iWant TFC, at Sky PPV. Iikot ang kuwento sa karakter nina Panganiban at Martin na masusubok ang relasyon dahil sa ambisyon.

Magtatagpo muli ang kanilang landas sa Dubai kung saan nagtatrabaho bilang service crew si Leon (Martin) at nakahanap naman ng “sugar daddy” si Angel (Panganiban).

