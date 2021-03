Miss Everything, pangarap maging isang sirena

Larawan mula sa Ms. Everything Instagram account



Patuloy ang pagbibigay ng saya ng quarantine viral sensation na si Miss Everything o Ericka Camata sa internet sa kaniyang mga nakakaaliw na videos at pananalita.

Sa panayam sa programang “I Feel U,” sinabi nitong pangarap niya maging isang sirena na ikinagulat ng aktres at host na si Toni Gonzaga.

“My dream is to become a mermaid,” tugon nito nang tanungin kung ano pa ang gusto niyang maging sa hinaharap.

“Well, I can be myself at my ambitionary is to become a wonderful, adorable, girl,” dagdag pa ni Miss Everything o si Jeric Camata sa tunay na buhay.

Bagamat hindi gaano magkaintindihan, natanong din si Camata kung paano niya hinaharap ang biglaang pagsikat sa internet.

“The feeling that I never been before through the courage, the acceptance by me, myself, and I. And they love the way that I never been tomorrow and the other congeniality that they take away from me,” sagot ni Miss Everything dahilan para biruin ni Gonzaga na kailangan niyang magpa-check ng temperatura.

Sa seryosong sagot, sinabi ni Camata na isa sa pinakamagandang nangyari sa buhay niya ang makapagpasaya ng maraming tao.

“Because it’s the best part of myself na mapasaya sila. Masaya sila at masaya na rin ako,” ani Camata.

Nito lamang isang linggo, muling napanood ng international singer na si Anne-Marie ang bersyon ni Miss Everything ng “2002.”

Ayon sa mang-aawit, ito na umano marahil ang pinakapaborito niyang cover ng kaniyang kanta at hindi umano siya magsasawang panoorin ito.

Biro pa ni Anne-Marie, maaari silang mag-duet o gumawa ng collaboration ni Miss Everything sa susunod.

Kuwento ni Camata, una siyang napansin sa isang paligsahan sa isang barangay dahil sa kaniyang pagpapakilala na tumatak sa mga manonood doon.

“I got attending the performance there in the other house there at the barangay contestant. And then the contestant is like me, myself and I. That’s when I’m promoting my name and just introducing my name there. And I got so feeling nervousing,” ayon pa rito na isa na ring vlogger.

