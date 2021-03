James Reid nag-transform bilang Korean oppa dahil kay Ryan Bang

Screenshot mula sa vlog ni Ryan Bang

Sumailalim sa isang Korean makeover ang aktor na si James Reid sa salon na pagmamay-ari ng kaibigan nitong si Ryan Bang ngunit sinubok din ng host ang pasensya nito.

Ang dapat sana’y hair treatment lamang sa Moriduart Salon ni Bang ay nauwi sa isang vlog ng isa sa mga host ng “It’s Showtime” na ikinabigla ni Reid.

“Gulat si James e ‘di niya alam magshu-shoot tayo. ‘Brother, James please come to my salon.’ tapos may camera,” natatawang kuwento ni Bang na kasama ni Reid sa Pinoy Big Brother noong 2010.

Wala nang nagawa ang dating hurado sa Idol Philippines kundi magpaayos na may mga camera na nakatutok sa kaniya.

Sinubukan ng aktor ang hair at scalp treatment bukod sa pagpapakulay ng buhok.

Biro ni Bang, libre ang itinuturing niyang best friend sa showbiz sa salon pero sana pumunta ito ng madalas upang dumami ang customer ng kaniyang negosyo.

Nang tanungin ni Bang kung nagsisisi ba ito sa pagpayag, oo ang naging sagot ni Reid na naglabas ng bagong awiting “Soda” sa tulong ng dating kasintahan na si Nadine Lustre.

Binilinan din ni Bang ang 27 anyos na aktor na isama rin ang kaniyang pamilya at si Lustre sa susunod na pagbisita sa kaniyang salon sa Quezon City.

“If I don't like you'll delete the whole video,” birong banta ni Reid. Ngunit binawi naman niya ito at sinabing magugustuhan niya ang bagong hairstyle.

Panoorin ang kabuuang vlog ng Korean host dito:

