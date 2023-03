Ogie Diaz. Larawan mula sa Instagram ni Diaz

MAYNILA -- Inamin ni Ogie Diaz na mahirap din ang kanyang buhay bilang manager at kinakailangan din niyang isipin ang kanyang mental health.

"Sa panahon ngayon, lagi kong inaalala o 'yung primary concern ko 'yung mental health ng bata. 'Yung mental health ng talents inaalala mo 'yan eh. Ang hindi alam ng mga talents meron din mental health 'yung manager nila," saad ni Diaz sa kanyang vlog.

"Kaya nga nagbabawas na po ako ng mga talents, kaya 'yung iba diyan na nagsasabi na ala-chamba lang ako kay Liza at kay Vice Ganda, yes, chamba lang, happy?" pabiro niyang dagdag.

Diin ni Diaz na collaborative effort lagi ang relasyon ng mga talent at manager tulad ng kanilang relasyon ni Soberano.

"Ipinapaalala ko lang sa kanya na hindi naman agad-agad na nakarating ka sa posisyon mo. Talagang lahat tayo nag-collab tayo para marating 'yung gusto mong marating. 'Yung goal mo kasama mo kami," ani Diaz.

"Hindi ako malungkot. Hindi ako dapat maging malungkot. Tsaka ka lang maging malungkot kung alam mong hindi mo nagawa ang mga dapat mong gawin doon sa talent," dagdag pa niya.

"As far as I'm concerned, nagawa naman natin kay Liza 'yan. Siyempre, sa relasyon naman ng manager-talent, wala namang perfect na relationship, kahit nga mag-asawa nag-aaway, diba? Nagtatalo rin kami pero at the end of the day kami 'yung mag-ama."

Inamin din ni Diaz na naramdaman din nilang nais munang magpahinga ni Soberano sa mga proyekto kasama si Enrique Gil.

"Doon namin naramdaman na 'ah gusto muna nilang magpahinga.' Si Ken, gustong magpahinga, si Liza gusto niyang i-entertain 'yung idea na pumalaot sa Hollywood," ani Diaz.

"Ako naman, infairness kay Liza, go anak kasi importante talaga sa'kin 'yan, 'yung mental health ng bata. Kahit naman ako, may anak akong lima, 'yan ang aking priority, 'yung kanilang mental health, madadala ko 'yan kahit sa pagma-manage ng talents," dagdag pa niya.

Dagdag pa niya, may puwang naman sa diskusyon ang mga proyekto ng mga talent.

"Ang final say ay galing sa talents at ako ganoon ako sa mga talents kong iba. Minsan may mga pinapagawa ako sa mga talents. Kailangan mo lang talagang ipaliwanag sa kanila na itong gagawin mo na ito kung gagawin mo, makakatulong 'to sa career mo. Ngayon, 'pag na-justify mo sa kanila 'yun saka nila gagawin," ani Diaz.

"Pero kung gusto nilang kontrahin 'yun, pwede. 'Pag na-justify sa'kin kung bakit hindi nila pwedeng gawin, ok, sige, tama ... kasi dalawa kayo, nagko-collab kayo niyan para at least baka meron din siyang point of view niya, 'yung opinyon niya, 'yung suggestion niya, pwede nating isaalang-alang tas isa-suggest ko roon sa producer," dagdag pa niya.

Paalala ni Diaz na ang tagumpay ng kanyang mga talent ay sariling sikap nila at siya lamang ay naging tulay para matupad ito.

"Ang iisipin ko na lang 'yung good memories ng batang 'yan, na siya ay naging bahagi pa rin ng aking pamilya, itinuring ko na panganay na anak. Naging mabait din naman si Liza sa aking mga anak at naging malaking bahagi si Liza para madugtungan ang buhay ng bunso kong anak," aniya.

"Tulay lang ako, sila 'yung dumaan doon sa tulay kaya never kong sinabi na pinasikat ko si Vice Ganda, pinasikat ko si Liza Soberano, never kasi ang nagpasikat sa kanila ay sila."

Naging usap-usapan sina Soberano at Diaz matapos maglabas ng vlog ng aktres tungkol sa kanyang estado noon bilang artista.

KAUGNAY NA ULAT:

Watch more News on iWantTFC