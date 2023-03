'Dirty Linen': Paano pinapakalma ng karakter ni Dolly de Leon si Alexa

Screenshot mula sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel.

MAYNILA -- Naging susi ang karakter ni Dolly de Leon sa pagpapakalma kay Alexa (Janine Gutierrez) sa latest episode ng "Dirty Linen" nitong Martes.

Hindi mapakali sa kanyang pagkakakulong, inalala ni Alexa ang mga panahon na kasama pa ang ina noon.

Sa isang flashback, kasama ng batang Alexa si Olivia (de Leon) at pinapatahan siya sa gitna ng malakas na ulan.

"Wala ka dapat ikatakot. Hinding-hindi mawawala sa tabi mo si Mama ah," paglalambing ni Olivia kay Alexa.

Kumalma si Alexa at naging determinadong tumakas sa pagkakakulong sa sabungan ng mga Fiero.

Pero habang humahanap ng tyempo, biglang may tumakip sa bibig ni Alexa at hindi pa tiyak kung siya ay nakalaya.

Bukod sa Kapamilya Online Live, the free livestreaming service of ABS-CBN, mapapanood ang "Dirty Linen" tuwing gabi sa Kapamilya Channel, TV5, A2Z, iWantTFC, and TFC.

KAUGNAY NA ULAT:

Watch more News on iWantTFC