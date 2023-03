'Dirty Linen': Alexa nagtangkang tumakas sa sabungan

Screenshot mula sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel.

MAYNILA -- Nagtangkang tumakas si Alexa (Janine Gutierrez) sa sabungan ng mga Fiero sa latest episode ng "Dirty Linen" nitong Martes.

Dinakip ng mga Fiero si Alexa matapos mabunyag na may kinalaman siya sa porn business ni Ador. Pinaghinalaan din siya na may kaugnayan sa pagsasapubliko ng scandal ng suspek.

Habang pinapagalitan ng isa sa mga tauhan ng pamilya, nalaglag nito ang isang tansan at naisipan ni Alexa na gamitin ito para makatakas.

Pagkaalis ng bantay, kinuha niya ang tansan at pinutol ang tali sa kanyang kamay at nakatakas sa bodega.

Habang humahanap ng tyempo, biglang may tumakip sa bibig ni Alexa at hindi pa tiyak kung siya ay nakalaya.

Bukod sa Kapamilya Online Live, the free livestreaming service of ABS-CBN, mapapanood ang "Dirty Linen" tuwing gabi sa Kapamilya Channel, TV5, A2Z, iWantTFC, and TFC.

