Coco Martin at Julia Montes, ninong at ninang ng anak nina Mccoy at Elisse

MAYNILA -- Sina Coco Martin at Julia Montes ang dalawa sa mga ninong at ninang ni baby Felize, ang anak ng magkasintahan na sina Mccoy de Leon at Felize Joson.

Ito ang bagay na nakumpirma sa mga Instagram Stories post ni Joson kung saan nagpasalamat siya sa mga ninong at ninang ng kanyang anak.

"To our inaanak Felize, welcome to the Christian world. Ngayon palang marami na nagmamahal sa iyo. Ninong Coco," ani Martin sa isinulat na mensahe para kay baby Felize.

"To our inaanak Felize, welcome to the Christian World. May God protect you always and know that you are one lucky baby to have your parents. Ninang Julia," sulat naman ni Montes.

Naganap ang binyag nito lamang Pebrero 27.

Isang video na kuha mula sa binyag ang ibinahagi ni Joson sa social media kung saan nagpasalamat ito muli sa lahat ng mga bisita nila.

Matatandaang naging parte noon sina Joson at De Leon ng seryeng "FPJ's Ang Probinsyano" na pinagbibidahan nina Martin at Montes.

Sa ngayon ay aabangan sina De Leon at Joson sa kanilang pagsasamahang pelikula na "Habang Buhay."

