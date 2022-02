MAYNILA -- Inamin ng mang-aawit na si Regine Velasquez na mayroon pa siyang mga bagay na pinagsisisihan na hindi niya nagawa para sa kanyang amang si Gerardo "Mang Gerry" Velasquez na pumanaw noong 2014.

Sa "Magandang Buhay" nitong Lunes, naalala ni Velasquez ang ama matapos marinig mula sa mga bisitang sina Kyle Echarri at Seth Fedelin ang mga mensahe nito para sa mga kabataan pagdating sa pagtanda at pagmamahal sa mga magulang.

Paksa sa pang-umagang programa ang saloobin ng dalawang aktor bilang mga young adult.

"Okay lang maging independent paglaki. It's okay to be mature but huwag kang magmamadali. Lagi mong papakinggan ang mga magulang mo at lagi kang may respeto sa kanila. Kasi the things that they say, your parents would not never want something bad to happen to you, that's the only reason why they are telling you that. They are not going to tell you something kasi iisipin nila na magkakamali ka, hindi. They are trying to make sure na hindi ka magkakamali, 'yun ang mahalaga. So oo, be independent, be your own person, mature at your own pace pero lagi mong tatandaan na your parents always want the best for you so lagi silang nandiyan para sa iyo," ani Echarri.

"Samantalahin natin habang may magulang pa tayo. Isipin niyo kapag dumating ang araw kanino niyo ikukuwento? Mas masarap magkuwento sa nanay kaysa sa barkada. Ang mga magulang natin mahal na mahal tayo niyan. Walang magulang ang hindi minahal ang anak. Alam ko rin na mahal na mahal niyo ang magulang niyo. Mag-iintindihan kayo niyan. Huwag kayong mahiya sa mga sasabihin niyo. Huwag kayong mahiya na mag-I love you. Kasi nga sabi ko samantalahin natin habang may magulang pa tayo," ani naman ni Fedelin.

Nang marinig ang mga sinabi ng dalawang binatang aktor, hindi rin napigilan ni Velasquez ang maibahagi ang karanasan bilang isang anak sa kanyang ama.

"Tama 'yung sinabi niya. Kasi ako wala na ang tatay ko. Kapag pala ganun, kahit ginawa mo naman 'yung mga gusto mong gawin, kapag wala na 'yung tao, mayroon kang regrets. Isipin niyo na ginawa niyo na ang lahat 'yung best na mapasaya 'yung mga magulang niyo, pero mayro'n ka pa ring regrets... Kasi may mga time na hindi ako nakapunta -- nire-regret ko 'yon," ani Velasquez.

Matatandaang Pebrero 2014 nang pumanaw si Mang Gerry.