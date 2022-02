Photos from Cornerstone Entertainment Inc. Facebook page.

OPM artists Gloc 9, Yeng Constantino, and K Brosas were thankful after they shared centerstage on Sunday before a live audience in Dubai.

In a Facebook post, Cornerstone Entertainment Inc. shared the photos of the artists at the Dubai DEC Arena, as it thanked fans who attended the event.

"After the massive outdoor Valentine's concert by #Moira and the historic sold-out show by #KZTandingan, you came out in EVER GREATER NUMBERS to watch and support #YengConstantino, #KBrosas, and Gloc-9 at the DEC ARENA!!" it said.

"CONGRATULATIONS TO ALL OUR ARTISTS! And THANK YOU once again Dubai for making it all possible and unforgettable!"

In an Instagram post, Gloc 9 said he was emotional to see a lot of people after a long time.

"Ilang araw akong nag-eensayo paulit-ulit ng mga kakantahin ko (10 songs). Sobra akong kinakabahan dahil sa halos dalawang taon na hindi ko ito nagawa nakalimutan ko na ang ilang words at lines ng mga kanta ko. Kagabi may nangyari na kinikilabutan ako kapag iniisip ko. Sa 'pag simulang simula ko pa lamang ang pakiramdam ko ay para akong isang bata na nawala ng mahabang panahon tapos ay biglang nakauwi na sa bahay nila," he said.

"Hindi ko na kailangang isipin kung anong susunod na linya para akong hinahatid sa susunod na salita. Naiiyak ako kasi nalaman ko na ang kulang sa kahit madaming beses pa na pag-eensayo ay kayo, ang mga manonood. Ang saya at pagmamahal ninyo ang naghatid sa akin pabalik sa mga kanta ko... Kaya doon ako po ay lubos na nagpapasalamat!!!

Maraming salamat at hanggang sa muli."

"Grabe 'yung saya at energy kagabi!! Palong palo!" K Brosas added.

“Maraming salamat po Dubai Expo! Saya saya!! Daming tao! Salamat sa mga pumunta!" she said in an Instagram post.

Meanwhile, Constantino wished everyone in the audience to stay safe.

"Mga kababayan sa Dubai, maraming salamat po for coming sa aming concert na-appreciate po namin kayo. Mag-ingat po kayo sa inyong pag-uwi, we love you. Salamat po talaga."