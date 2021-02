Why Angelica introduced current flame on social media

MANILA — “Parang gusto ko lang din maging proud.”

This was Angelica Panganiban’s explanation as to why she finally decided to introduce to her followers her current flame, Gregg Homan, almost a month ago.

“Siguro, parang i-share lang din yung happiness dahil maraming tao din kasi 'pag malungkot ako o nasaktan ako, nandiyan sila para sa akin at nasasaktan sila, at the same time nalulungkot sila para sa akin. Parang ayoko din naman ipagdamot yung happiness na meron ako ngayon,” she said during the press conference for her new movie “Love or Money” as quoted by Push.

“Sa simpleng bagay na ganun, kahit papano siguro, na-i-share ko at napakita ko sa mga tao na, ‘Uy si bakla, masaya na.’ So magbunyi kayong lahat, ganun.”

Panganiban has been rumored to be in a relationship since November 2020. On New Year’s Day, she confirmed the rumors by posting a snap of her sharing a kiss with a man with fireworks in the background.

At the time, Panganiban hadn’t yet identified him to be Homan.

When asked if her boyfriend has already adjusted to the fact that he’s dating a celebrity, Panganiban said: “Kung kilala niyo din naman ako, sobrang simple ko din na tao. Minsan kailangan ko din i-remind yung sarili ko na, ‘Huy artista ka, yung mga ginagawa mo, mga sinasabi mo, mga pinupuntahan mo.’”

“Hindi naman din naging mahirap yung pag-a-adjust. May mga panahon lang na nagugulat pa rin siya 'pag may biglang lumalapit sa akin. Sa mga ganun ganun lang siya nagugulat. Parang kailangan niya i-remind yung sarili niya na, 'Oo nga pala artista yung kasama ko',” she added.

Following a string of heartbreaks that publicly unfolded, Panganiban said she and Homan took things slow because she did not want to rush into anything.

“Nung umpisa naman, go with the flow lang. Parang tini-test mo lang yung water. Pero part naman lahat nung excitement, parang mami-miss mo pala yung ganitong pakiramdam. Siguro lakas ng loob, tapang lang talaga, at paniniwala sa sarili na parang kaya mo yan. May mga napagdaanan ka, masasaktan ka ulit, ganun talaga. So might as well gawin mo na lang din,” she said.

Homan’s Instagram profile indicates he is involved in Bay Marine Subic, which designs and leases aluminum boats and landing crafts, as well as Mangrove Resort Hotel, a boutique hotel located in Olongapo, Zambales.

Homan is notably Panganiban’s first known non-showbiz boyfriend, after her relationships with fellow actors Derek Ramsay, John Lloyd Cruz, and Carlo Aquino.

Related video: