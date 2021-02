‘YFSF’: Luis Manzano, nagpasiklab sa pagra-rap à la Andrew E.

Watch more in iWantTFC

Matapos hamunin sa unang linggo, sinimulan nitong Sabado ng host na si Luis Manzano ang ikalawang linggo ng "Your Face Sounds Familiar" sa paggaya kay rapper Andrew E.

Nagpakitang-gilas si Manzano sa pag-rap nito sa isa sa mga hit ni Andrew E. na "Andrew Ford Medina."

Biro ng batikang host, humingi pa ito ng tulong sa mga Hollywood rappers na sina Eminem, JayZ, Kanye West at Drake upang magbigay-pugay sa Pinoy rapper.

Ayon sa isa sa mga jury na si Gary Valenciano, tila hindi nahirapan si Manzano na gayahin ang itsura ni Andrew E. dahil magkamukha naman umano ang dalawa.

"Amazing performance. Wala akong nakitang kaibahan sa inyong dalawa. Sa itsura, sakto, kamukhang-kamukha mo talaga," natatawang reaksyon ni Valenciano.

Banat naman ni Mega Star Sharon Cuneta, hindi niya inakalang ganoon ang ipapakita ng host sa kabila ng mentorship na nakuha nito umano sa mga international rapper.

"Hindi ko akalaing may hidden talent ka pala. Di rin ako makapaniwala na sa dami ng galing ng mga mentor mo, yan lang pala ipapakita mo," biro ni Cuneta.

"In other words, yung hidden talent mo mas maganda if it stays hidden," dagdag pa ni Valenciano.

Ngunit sa huli, inamin ni Cuneta na sobra siyang humanga sa ipinakita ni Manzano.

"From the bottom of my heart, I am so impresed. I didnt know you could do that. I'm so proud of you, son," ayon sa batikang aktres.