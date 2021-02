Subscribers ni Alex Gonzaga sa YouTube, pumalo na sa 10 milyon

Patunay na siya ang isa sa mga pinakasikat na vlogger sa Pilipinas, umakyat na sa 10 milyon ang subscriber ng aktres at host na si Alex Gonzaga sa kaniyang YouTube account.

Sa kaniyang Instagram post, masayang ibinahagi ni Gonzaga ang panibagong achievement sa mundo ng vlogging kasama ang kaniyang asawa na si Mikee Morada at pamilya.

“Netizens!! HAPPY 10M to all of us!!! We love you all! ❤️❤️❤️,” tugon nito sa caption. Tatlong taon nang nagba-vlog si Gonzaga.

Nagpaabot naman ng pagbati ang ilang artista na malapit sa 33-anyos na kakakasal lamang noong nakaraang taon.

“Yehey👏👏👏👏👏👏😍😍😍😍😍😍😍😍,” bati ng kapatid nitong si Toni Gonzaga.

Hindi rin nagpahuli ang asawa ni Toni na si Paul Soriano na biniro pa itong ready siya sa ikalawang part ng larong “Never Have I Ever” na minsan nang nai-vlog ni Alex.

“Congrats sis. In case you down I’m free for “never have I ever” part 2 hehe. #JustSaying,” komento ng direktor.

Puro korona na emoji naman ang comment ng aktres na si Julia Barretto na tila pahaging kay Gonzaga bilang isang reyna sa YouTube.

Hindi naman nakaligtas sa mata ng host na si Luis Manzano ang PA ng aktres na si Sofie na kasama sa larawang in-upload sa Instagram.

“Di naman sa pang aano, 9M + dun followers ni Sofie talaga,” pabirong hirit ni Manzano.

Nauna nang ikinuwento ni Gonzaga na hindi niya inakalang magiging mainit ang pagtanggap sa kaniya ng mga “netizen” sa video streaming app.

"I wanna share lang na before I started my channel I was made to believe and I've accepted the fact that I will never have my OWN audience," pahayag nito noong naabot niya ang 8-million mark noong nakaraang taon.

"So can you imagine how grateful and happy I am to have all of you! Nothing is impossible with Jesus!"

Related video:

Watch more in iWantTFC

Watch more in iWantTFC