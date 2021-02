Jamie Rivera tinawag na ‘misyon’ ang pag-awit sa ‘We Give Our Yes’

MAYNILA - Mula nang mabigyan ng titulong "Inspirational Diva", ikinatuwa ni Jamie Rivera nang mapili siyang kumanta ng "We Give Our Yes."

Ito ang official mission song ng selebrasyon ng ika-500 taon ng Kristiyanismo sa Pilipinas.

Ayon kay Rivera, isang calling at preparasyon para sa mas malaking misyon ang binibigay sa kaniya ng Diyos sa oportunidad na ito.

"‘Yung mission na matanda na ako, mas naiintindihan ko na kung bakit ba ako binigyan ng talent ni Lord, bakit ba Niya binigyan ng career," ani Rivera, na kumanta rin ng awitin para sa Papal Visit ni Pope Francis noong 2015.

Nauna nang inawit ni Rivera ang "We Give Our Yes" sa "ASAP Natin 'To" stage noong Linggo kasama ang iba pang mga batikang mang-aawit.

Si Fr. Carlo Magno Marcelo ang nagsulat ng kanta.

Plano ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines na gawan ng version sa ibang lenggwahe ang kanta para mas marami ang makaabot nito.

-- Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News

