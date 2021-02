Francine Diaz ibinahagi ang estado ng samahan nila ni Kyle Echarri

Kuha mula sa Instagram account ni Francine Diaz

Sa muli nilang pagsasama sa isang teleserye, hindi maiaalis sa mga fan ng tambalang Francine Diaz at Kyle Echarri kung ano na nga ba ang estado ng kanilang relasyon.

Nitong Biyernes, muling naitanong sa batang aktres kung kumusta na ang kanilang ugnayan ni Echarri na nauna niyang naging kapareha sa seryeng “Kadenang Ginto.”

“Best friend and partner before and present,” ang nagging tugon ni Diaz matapos pumirma ng eksklusibong kontrata sa ABS-CBN.

Kasama ni Diaz na mananatiling Kapamilya sina Maymay Entrata, Edward Barber, Donny Pangilinan, Arjo Atayde at Gary Valenciano na pumirma rin ng kani-kaniyang kontrata.

Dinaluhan nina ABS-CBN chairman Mark Lopez, president at CEO Carlo Katigbak, COO of Broadcast Cory Vidanes, TV Production at Star Magic head Lauren Dyogi, at head of finance Rick Tan ang contract signing na pinamagatang “Kapamilya Strong.”

Mismong si Echarri ang nagbigay ng mensahe ng pagsuporta sa onscreen partner na ikinatuwa naman ng 17-anyos na aktres.

“Natuwa po ako kanina kasi minsan lang po talaga mag-usap na parang ‘I’m so proud of you’ ganyan. Kaya everytime na may video greeting kami sa isa’t isa...talagang alam namin na sincere kami sa sinasabi namin,” reaksyon ng isa sa miyembro ng “Gold Squad.”

Kuwento pa niya, hindi naman umano nawala ang kumustahan sa pagitan nilang dalawa noong naging mahigpit ang lockdown dahil sa pandemya.

Aniya, napagkasunduan nilang dalawa na gamitin ang mga oras na nasa kani-kaniyang bahay sila upang makapiling at makapag-bonding kasama ang pamilya.

“Kami po kasi kami ni Kyle during lockdown, hindi po talaga kami lumalabas. Nag-uusap naman po kami, nagkakamustahan pero mayroon po kasi kaming sinet na goal nung quarantine na mag-spend kami ng time kasama ‘yung mga kapatid at pamilya namin,” pagbabahagi ni Diaz.

“For me po, ‘di naman nasusukat sa friendship yung communication. Kapag di kayo nag uusap, hindi dun nasusukat. Kasi kapag may problema yung isa samin nandoon kami, nagdadamayan,” dagdag pa nito.

Muling mapapanood si Diaz at Echarri kasama ulit sina Andrea Brillantes at Seth Fedelin sa panibagong teleserye sa Kapamilya network na “Huwag Kang Mangamba.”

