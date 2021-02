Buhay o trabaho: Angelica Panganiban, nangambang di matuloy ang ‘Love or Money’ dahil sa pandemya

Watch more in iWantTFC

Bago pa man tuluyang mamili sa pelikulang “Love or Money,” kinailangan munang timbangin nina Angelica Panganiban at mga kasamahan sa palabas kung itutuloy ang trabaho o hindi dahil sa banta ng COVID-19.

Nagsisimula nang gawin nina Panganiban at katambal nitong si Coco Martin ang pelikula sa Dubai noong unang bahagi pa lamang ng 2020 nang biglang mag-anunsyo ng lockdown sa Pilipinas at sa iba pang panig ng mundo dahil sa pandemya.

Inamin ng batikang aktres na nakaramdam siya ng takot at pangamba noong malaman ang napipintong lockdown sa bansa habang nasa Dubai sila.

“Lahat kami medyo tutok kami sa balita, sa phone, kasi may takot na makakauwi ba kami? Papasukin ba kami ng Pilipinas kasi nasa ibang bansa kami? Gaano ba magiging strict ang lockdown? Aabot ba kami? Tuloy ba yung flight?” alala ni Panganiban nitong Sabado sa digitial conference ng pelikula na pinamagatang “bLOVE con.”

Watch more in iWantTFC

Sumagi na rin sa isip ng 34 anyos na aktres kung paano matatapos ang pelikula pagbalik nila ng Pilipinas.

“Kasama na dun yung pag uwi natin, paano na yung pelikula? Paano yung shooting sa Pilipinas? Anong mangyayari? Puro question mark lang siya. Hindi namin alam kung matutuloy pa ba yung pelikula,” pahayag ni Panganiban na bida sa teleseryeng “Walang Hanggang Paalam.”

Dagdag pa nito, halos nakalimutan na niya na hindi pa tapos ang palabas na una nilang pagsasama ng “Ang Probinsyano” star na si Martin dahil sa tagal ng lockdown.

“In a way nung medyo tumagal, nakalimutan ko na rin na oo nga no may pelikula pa kaming ‘di tapos. Paano nga yun?” sambit ng aktres.

Binalikan din ng direktor na si Mae Cruz-Alviar ang pinagdaanan nila sa Dubai dahil sa mga naging restrictions bunsod ng coronavirus.

“Nung nagshu-shoot kami non, we were at the beach pa tapos late yung talent so lahat kami nakatutok sa announcement ni President Duterte. We were all listening to the announcement, parang anong nangyayari we don't know. Lahat tahimik,” pagbabahagi ni Cruz-Alviar na nasa likod din ng pelikulang “Four Sisters Before the Wedding.”

Binigyang diin din nito na mas mahalaga ang buhay kaysa trabaho kaya nang makabalik sa Pilipinas, naantala ang pagbuo sa pelikula habang hinihintay na mabigyan muli ng pagkakataon na ituloy ito.

Ikinumpara pa ng direktor sa pagsisilang ng anak ang nangyari sa kanila. Aniya, para umano itong hirap sa pagluwal ng bata.

“Kumbaga sa baby, para akong laging dinudugo bago, finally, nailabas. Kaya sobrang happy kami and grateful na nalampasan namin lahat ‘yun,” ani Cruz-Alviar na sinabing “pandemic baby” niya ang palabas.

Mapapalabas ang “Love or Money” sa darating na Marso 12 sa KTX.ph, iWant TFC, at Sky PPV. Iikot ang kuwento sa karakter nina Panganiban at Martin na masusubok ang relasyon dahil sa ambisyon.

Magtatagpo muli ang kanilang landas sa Dubai kung saan nagtatrabaho bilang service crew si Leon (Martin) at nakahanap naman ng “sugar daddy” si Angel (Panganiban).

Related videos:

Watch more in iWantTFC