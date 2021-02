Maymay Entrata ‘di inakalang pipirma muli ng kontrata sa ABS-CBN

Maymay Entrata. Star Magic Instagram account

Dahil sa pandemyang kinakaharap ng mundo at ang hindi pagkaka-renew ng prangkisa ng Kapamilya network, hindi inakala ng dating "Pinoy Big Brother" winner na si Maymay Entrata na muli siyang papipirmahin ng kontrata ng ABS-CBN.

Mananatiling Kapamilya si Entrata matapos muling pumirma ng kontrata sa network nitong Biyernes sa event na pinamagatang “Kapamilya Strong.”

Mismong ang mga boss ng kompanya ang sumalubong sa bida ng pelikulang “Princess DayaReese” katulad nina chairman Mark Lopez, president at CEO Carlo Katigbak, COO of Broadcast Cory Vidanes, TV Production at Star Magic head Lauren Dyogi, at head of finance Rick Tan.

Kasama ni Entrata na mananatiling Kapamilya ang onscreen partner nitong si Edward Barber, Francine Diaz, Donny Pangilinan, Arjo Atayde at Gary Valenciano matapos pumirma rin ng kani-kaniyang kontrata.

Ayon sa 23-anyos na aktres, malaki ang pasasalamat niya sa Kapamilya network dahil sa kabila ng mga pagsubok na kinakaharap nito, hindi siya pinabayaan at patuloy na nagtitiwala sa kaniya.

“‘Di naman ako nag-eexpect na isa ako sa mabibigayn ng biyaya sa panahong ito. Masarap lang sa feeling na and'yan ‘yung tahanan mo na ipaparamdam sa 'yo na secured ka, na gagabayan ka nila kahit anong mangyari,” ani Entrata na magli-limang taon ng artista.

Inihayag din niya ang kaniyang pananabik sa maaaring pagbabalik ng ABS-CBN.

“Masaya ako na parte pa din ako sa pagharap ng mga pagsubok at very excited ako na tayo'y babangon muli. Para ito sa mga Kapamilya natin,” saad ni Entrata na mapapanood sa Sunday variety show na “ASAP Natin ‘To.”

Wala pang nabanggit si Entrata sa mga susunod nitong proyekto sa network ngunit handa umano siya sa kahit anong ibigay sa kaniya at maging sa balik-tambalan nila ni Edward Barber.

“Kahit ano naman po siguro na proyektong darating, tatanggapin ko lalo na hangga’t and'yan si Edward,” kuwento ng modelo.

“‘Yung mga proyekto na ibibigay sa 'kin kasi minsan mabibigla ka na lang na ‘o talaga po ba ipagkatiwala nyo to sa 'kin? Thank you po,’” dagdag pa ng "PBB: Lucky 7" big winner.

Unang nakilala si Entrata sa kaniyang pagsali at pagkakapanalo sa loob ng Bahay ni Kuya noong 2016. Matapos ito, lumabas na siya sa maraming teleserye at pelikula kagaya ng “La Luna Sangre” at “Hello, Love, Goodbye.”

