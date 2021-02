Janine Gutierrez, bakit nga ba miss na ng mga kapatid na sina Diego at Max

MAYNILA -- Aminado ang mga kapatid ng aktres na si Janine Gutierrez na sina Diego at Maxine o Max na miss na nila ang kanilang ate.

Sa "Magandang Buhay" nitong Biyernes, ibinahagi ni Max, ang bunso sa apat na magkakapatid, na nasa "bubble" shooting ngayon ang pinakabagong bituin ng Kapamilya network.

Sa pang-umagang programa ng ABS-CBN, isang video message ang natanggap nina Max at Diego mula kay Janine.



"She's actually in lock-in right now, lock-in shooting. It's nice to see her kasi wala silang masyadong signal kung nasaan sila. It's nice to see Ate and we miss her na," ani Max na ibinahagi rin ang saya sa tagumpay sa karera ni Janine.

"I just want to say that I am so happy now that she is the newest Kapamilya. And I know that she's so happy to be here and to work with everyone. I love you so much Ate. I am proud of you always and I miss you," dagdag ni Max.

Tulad ni Max, sinabi rin ni Diego na hinahanap-hanap na niya ang kapatid na si Janine na malapit na rin niyang makatrabaho.

"Si Ate, she's very supportive of us all talaga. Sa totoo lang sila talaga ang magkasundo ni Max as in parang one and the same sila, hindi niyo sila mapaghihiwalay," paunang pahayag ni Diego na makakasama ang aktres sa "ASAP Natin 'To."

"Actually I am so excited to be with her sa 'ASAP.' She's going to host. So, magkakasama kami roon and I'm very excited to spend time with her there. We miss you Ate Janine," ani Diego.

Nito lamang Enero nang pumirma ng kontrata si Janine bilang bagong Kapamilya.

Ayon kay Janine, excited na siyang makatrabaho ang mga iniidolo niyang Kapamilya stars.

