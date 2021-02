Edward Barber sinagot ang pagkukumpara sa kaniya kina Luis Manzano, Robi Domingo

Edward Barber. Star Magic Instagram account



MAYNILA -- Marami ang pumupuri sa kahusayan ni Edward Barber bilang host kaya naman may ilan ang naghahalintulad dito sa mga batikang host ng ABS-CBN na sina Luis Manzano at Robi Domingo.

Hindi nakaligtas ang dating housemate sa "Pinoy Big Brother" na si Barber sa tanong kung nakikita ba niya ang kaniyang sarili na susunod sa yapak nina Manzano at Domingo.

Bagamat natutuwa siya sa magagandang obserbasyon sa kaniyang hosting skill, hindi umano niya ito masyadong iniisip lalo pa’t hindi pa siya kasing galing magpatawa tulad ng dalawang hosts.

“I’m flattered pero medyo malaking burden 'yun ha. Those are big shoes to fill and I personally think iba rin ‘yung style ko than Robi and Sir Luis. I am not the same comedian that they are,” ani Barber matapos pumirma ng bagong kontrata sa ABS-CBN.

Nitong Biyernes, isa ang 20-anyos na aktor sa mga Kapamilya stars na muling pumirma ng eksklusibong kontrata sa network na dinaluhan nina chairman Mark Lopez, president at CEO Carlo Katigbak, COO of Broadcast Cory Vidanes, TV Production at Star Magic head Lauren Dyogi, at head of finance Rick Tan.

Kasama ni Barber na mananatiling Kapamilya ang onscreen partner nitong si Maymay Entrata, Francine Diaz, Donny Pangilinan, Arjo Atayde at Gary Valenciano matapos pumirma rin ng kani-kaniyang kontrata.

Handa naman umano ang isa sa mga bida ng pelikulang “Princess DayaReese” na mas makilala pa ang kaniyang sarili pagdating sa mundo ng hosting.

“I think I bring a different style to it. Iba 'yung atake ko. But I’m really really excited to figure out who I am. I have the self-confidence pero hindi ko talaga alam paano mangyayari ‘yan. I’d love to grow,” pahayag nito na isa ring MYX VJ.

Kakailanganin pa umano niya ng paggabay mula sa katulad ni Domingo upang maging mahusay na host ng mga programa.

“I’ll need guidance of some amazing people including Kuya Robi in order to get there. I don't want to really think about that. I just want to keep on growing and taking it step by step,” dagdag pa nito.

Inamin niyang mas nag-eenjoy siya sa hosting kaya nais niyang mas gumaling pa ngayong 2021 bilang parte na rin ng kaniyang New Year’s resolution.

“Itong 2021, I want to make sure that I'm growing more than I did in the last 3 years I've been in the industry. Even in the past hosting jobs that I had, there have been some things I would really like to work on and fix and grow,” paliwanag pa ni Barber.

Patuloy ang hosting ni Barber para sa online show ng MYX Philippines sa app na Kumu na pinamagatang “Kwentong Barber” tuwing Miyerkoles.

