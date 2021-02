Bukod sa ‘He’s Into Her,’ Donny Pangilinan, Belle Mariano magtatambal sa isang short film

Kuha ni Reyma Deveza, ABS-CBN News

Habang mainit nang pinag-uusapan ang nalalapit na pag-ere ng bagong iWant series na “He’s Into Her,” may bago pang aabangan ang mga taga-suporta ng tambalang Donny Pangilinan at Belle Mariano.

Nitong Biyernes, inanunsyo ni ABS-CBN Films managing director na magpapatuloy ang pagsasama nina Pangilinan at Mariano sa nakapila nitong short film sa direksyon ng box-office director na si Cathy Garcia-Molina.

Kasunod ito ng pagpirma ng 23-taong-gulang na aktor ng eksklusibong kontrata sa ABS-CBN network na dinaluhan ng mga boss ng kompanya katulad nina chairman Mark Lopez, president at CEO Carlo Katigbak, COO of Broadcast Cory Vidanes, TV Production at Star Magic head Lauren Dyogi, at head of finance Rick Tan.

Kasama ni Pangilinan na mananatiling Kapamilya sina Maymay Entrata, Edward Barber, Francine Diaz, Arjo Atayde at Gary Valenciano matapos pumirma rin ng kani-kaniyang kontrata.

"After that we have this short film that Donny’s gonna do with Belle Mariano. This is going to be directed by Cathy Garcia Molina. It is a collaboration with Hong Kong Tourism Board. After that, it's going to be expanded into a full film feature," pahayag ni Lamasan sa media conference ng contract signing na binasagang "Kapamilya Strong."

Nagpahiwatig din ang batikang direktor sa posibilidad na pagkakaroon ng teleserye ng isa sa pinakabagong loveteam ng Kapamilya network.

"We are also developing a teleserye for them. Magaling ka na bang artista?" pabirong tanong ni Lamasan kay Pangilinan.

"Kung papayag po kayo, Inang (Lamasan)," sagot ng aktor na nakilala rin bilang isang VJ ng MYX.

Nakatakdang mapanood ang "He's Into Her" ngayong Abril sa iWant kung saan makakasama nina Pangilinan at Mariano sina Kaori Oinuma at Rhys Miguel. Base ang kuwento sa isang patok na WattPad series na sinulat ni Maxine "Jiji" Lat.

