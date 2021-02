Belle Mariano, may sorpresang mensahe kay Donny Pangilinan sa contract signing

Screengrab from “Kapamilya Strong” livestream.

Hindi pinalampas ni Belle Mariano ang pagkakataong ipakita ang kaniyang suporta sa onscreen partner na si Donny Pangilinan sa pagpirma ng aktor ng eksklusibong kontrata sa ABS-CBN nitong Biyernes.

Tila nagulat si Pangilinan nang makita na si Mariano ang magbibigay ng mensahe sa kaniya matapos nitong palawigin ang kaniyang pagiging Kapamilya.

Sa isang video, ipinahayag ng kapareha ng 23-anyos na aktor sa iWant series na “He’s Into Her” kung gaano ka siya kasaya na masaksihan ang mga tagumpay nito sa kaniyang karera sa showbiz.

“This is just a well deserved success. So continue doing what you love and continue doing the great work. I'm just so pleased to see you accomplishing great things. Best wishes for you and your new adventure. See you soon,” ani Mariano.

Sagot naman ng MYX VJ, excited na rin itong gumawa ng mga proyekto kasama ang aktres sa Kapamilya network.

“Of course, a lot of those memories will be with you soon kasi we’re doing a lot of projects together. Thank you for being there to support me as well. Can't wait to spend more projects with you,” ayon kay Pangilinan.

Kasama rin ng aktor na mananatiling Kapamilya sina Maymay Entrata, Edward Barber, Francine Diaz, Arjo Atayde at Gary Valenciano matapos pumirma rin ng kani-kaniyang kontrata.

Mismong mga boss ng kompanya ang dumalo sa “Kapamilya Strong” contract signing event katulad nina chairman Mark Lopez, president at CEO Carlo Katigbak, COO of Broadcast Cory Vidanes, TV Production at Star Magic head Lauren Dyogi, at head of finance Rick Tan.

Bukod naman sa seryeng “He’s Into Her” na nakatakdang umere sa Abril, magtatambal din sina Mariano at Pangilinan sa isang pelikula at maaaring magkaroon pa ng teleserye.

"After that we have this short film that Donny’s gonna do with Belle Mariano. This is going to be directed by Cathy Garcia Molina. It is a collaboration with Hong Kong Tourism Board. After that, it's going to be expanded into a full film feature," pahayag ni ABS-CBN Films managing director Olivia Lamasan.

