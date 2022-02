MAYNILA -- Kaabang-abang ang mga tagpo sa FPJ's Ang Probinsyano" na pinagbibidahan ni Coco Martin.

Ito ay matapos na ipadukot si Aurora (Sharon Cuneta) ng tiyuhin nitong si Eduardo (Roi Vinzon) para makakuha ng malaking halaga sa kapatid nitong si Ignacio (Tommy Abuel).

Hindi batid ni Ignacio na mismong ang kanyang kapatid ang nasa likod ng pagdukot sa kanyang anak. Ipinapalabas ni Eduardo na si Lito (Richard Gutierrez), ang mortal na kaaway ni Ignacio, ang may kagagawan nito.

Patuloy ang pagpapanggap ni Eduardo dahil nais nito na makuha ang yaman ng kanyang kapatid.



Para sa kanyang plano, dinadahan-dahan ni Eduardo ang pag-angkin sa kayamanan ni Ignacio, at humingi pa ito ng kalahating bilyong piso kapalit ng kaligtasan ni Aurora.

Samantala, pinaghahandaang muli ni Mara (Julia Montes) ang planong pagpapapatay kay Ignacio. Naniniwala si Mara na magtatagumpay na siya sa kanyang paghihiganti dahil kakampi na niya ngayon sina Cardo (Martin) at ang Task Force Agila.



Sa kanilang pagsasanib-pwersa, nagdesisyon na rin si Cardo na ituloy ang misyon sa pagdakip kay presidente Oscar (Rowell Santiago) at mapatalsik sa puwesto ang mga mapang-abusong opisyales ng gobyerno.



Mapapanood ang “FPJ’s Ang Probinsyano” gabi-gabi sa Kapamilya Channel, A2Z, TV5, CineMo, Kapamilya Online Live sa YouTube channel at Facebook page ng ABS-CBN Entertainment, iWantTFC, WeTV, at Iflix.

Sa labas ng Pilipinas, mapapanood ang serye sa pamamagitan ng iWantTFC at The Filipino Channel sa cable at IPTV.