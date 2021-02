Mccoy de Leon, nagpaalam na sa 'Walang Hanggang Paalam'

MAYNILA -- Tuluyang nang nagpaalam sa "Walang Hanggang Paalam" si Mccoy de Leon matapos patayin ang kanyang karakter na si Bernie sa episode ng teleserye nitong Miyerkoles.

Mismong si Anton (Zanjoe Marudo) ang tumapos sa buhay ni Bernie, ang kapatid ng bidang karakter na si Emman (Paulo Avelino), matapos nitong marinig ang buong katotohanan tungkol sa pamamalakad ni Anton at ng kanyang pamilya sa sindikatong dumukot sa kanyang pamangkin.

Watch more in iWantTFC





Bagama’t nagawa pang tawagan ni Bernie si Emman tungkol sa mga sikreto ni Anton, hindi na siya nakatakas sa kamatayan at natagpuan na lang na duguan at wala nang buhay sa bahay nila.

Lalo namang titindi ang galit ni Emman kay Anton dahil sa pagkamatay ni Bernie, habang papalabasin naman ni Anton na suicide ang nangyari dahil wala pang matibay na ebidensya laban sa kanya.

Watch more in iWantTFC

Mapapanood ang mas umiinit pang tagpo sa “Walang Hanggang Paalam” na pinagbibidahan din ng aktres na si Angelica Panganiban sa A2Z channel sa free TV at sa digital TV boxes gaya ng ABS-CBN TVplus.

Mapapanood rin ito sa cable at satellite TV sa Kapamilya Channel (SKYchannel 8 sa SD at channel 167 sa HD, Cablelink channel 8, GSAT Direct TV channel 22, at karamihan ng cable operators na miyembro ng Philippine Cable and Telecommunications Association sa buong bansa).

Mapapanood din ang teleserye sa Kapamilya Online Live sa YouTube channel at Facebook page ng ABS-CBN Entertainment, pati na rin sa iWantTFC app o iwanttfc.com, sa The Filipino Channel at IPTV.