Friends to lovers: Diego Loyzaga, Barbie Imperial binalikan kung paano nagsimula ang relasyon

Tila naging magandang rekado para sa nabuong pagmamahalan nina Barbie Imperial at Diego Loyzaga ang pagiging magkaibigan muna bago tuluyang naging magkasintahan.

Kuwento ng aktres, matagal na silang magkakilala ni Loyzaga bago pa man maging sila. Aniya, 2018 noong una silang nagkita bagamat nandoon na ang kaniyang paghanga sa aktor.

Nanatili munang magkaibigan ang dalawa hanggang sa pansamantalang nawala si Loyzaga sa entertainment industry.

“Na-realize naming dalawa na na-friendzone kami sa isa't isa. Nawala ako for a while and isa si Barbie sa humingi ng updates. Nakita ko na tunay siyang kaibigan,” alala ng aktor.

Nang muling magkaroon ng komunikasyon sa isa’t isa, nagpatuloy ang mabuting samahan ng dalawa at nagkasundo pa sa paglalaro ng online game na Call of Duty.

Nagsimulang magkaroon ng espesyal na koneksyon sa dalawa nang magbakasyon ang mga ito kasama ang kanilang mga kaibigan sa isang beach sa Pangasinan.

Bagamat, magkaibigan pa lamang sila noon, unti-unti na umanong nagbabago ang pakiramdam nila sa isa’t isa.

“‘Di ko alam bigla na lang sobra ang pake ko sa kanya,” tugon ni Imperial.

Pagbalik sa Maynila, nagsimula nang mangulit si Loyzaga sa aktres upang makipagkita ngunit dahil sa trabaho at pandemya nahirapan ang mga ito na lumabas.

“Pero nung time na ‘yun malapit na ko pumasok sa locked-in taping. Medyo mahirap din kasi bawal ako lumabas so video call lang. Hindi naging madali yung date kasi bawal lumabas kapag may taping,” pag-amin ng isa sa mga bida ng “Bagong Umaga.”

Tuluyang naging magkasintahan ang dalawa nang muli silang mag-out of town na silang dalawa lamang.

May ideya na noon si Imperial sa maaaring maging gawin ni Loyzaga.

“Ayaw niya na tanungin ko in a serious way. Sabi niya ‘di bagay sayo na magtanong ka pa ng ganyan,’” kuwento nito. “Sabi ko na lang, ‘ano? Tayo na?” Sumang-ayon naman umano ang aktres.

Nauna nang kinumpirma ni Loyzaga ang kanilang relasyon sa pagpasok ng 2021