Robi Domingo, nagsimula nang maghanda para sa kasal

MAYNILA -- Nagsimula na ang paghahanda nina Robi Domingo at kanyang fiancee na si Maiqui Pineda para sa kanilang kasal.

Sa "Magandang Buhay" nitong Biyernes kasama sina Bianca Gonzalez at Martin Nievera, ibinahagi ni Domingo na maliban sa kasal ay naghahanda na rin sila ni Pineda sa buhay na tatahakin bilang mag-asawa.

"Right now, safe to say na may mga hakbang na ginagawa na kami para maayos 'yung lugar, 'yung reception," ani Domigo.

"Hindi lang 'yung kasal ang iniisip namin pero 'yung what happens after, kung saan na kami titira. Masaya 'yung feeling na oh makakasama mo, 'yung ang sarap na kasama every single day habambuhay. Sobra akong in love," dagdag ng host.

Sa programa, nabahagi rin ni Domingo na isa sa magiging ninang nila sa kasal ay si Regine Velasquez, na isa sa mga host ng "Magandang Buhay,"

"Bago pa mangyari ang engagement ay naka-block off na. Feeling ko magiging okay na godparents sina (Mr.) Ogie (Alcaside), Ms. Regine. Super okay, super sure," ani Domingo.

Samantala, naging emosyonal naman si Domingo nang alalahanin ang tulong ng kanyang mga magulang sa pagtupad ng kanyang pangarap.

Ayon kay Domingo, kasama niya ang kanyang mga magulang sa pagtupad ng kanyang pangarap hanggang sa ngayon na malapit na siyang lumagay sa tahimik.

"Ang sarap ng pakiramdam na inalagaan akong mabuti ng mga magulang ko, tapos sila 'yung nag-push sa akin sa 'PBB.' Tapos nalaman ko na lang 'yung kuwento na ayaw pala ni Papa pumasok (sa 'PBB'). Kasi nung audition namin kailangan kasama 'yung magulang, ayaw niya pumasok. Kasi hindi ba 'yung practice niya magsa-suffer, 'yung mga residente niya pagtatawanan daw siya na 'ano ba yan si Doc Boy showbiz..' Tapos tinanong niya ang boss niya. Ano ba ang importante sa iyo trabaho o pamilya? Sabi niya 'pamilya, yung anak ko, kaya papasok ako.' Kaya na-touch ako roon sa tatay ko," kuwento ni Domingo.

"And si Mama naman always nandiyan. Hanggang ngayon siya 'yung sumasama sa amin sa occular sa kasal, siya 'yung nag-aasikaso ng kasal, 'yung singsing siya ang bumili. So malaking bahagi sila ng buhay ko talaga na kung paano ko ipinaparinig ang boses ko ay dahil sa binigyan nila ako ng boses," dagdag ni Domingo.

Sa programa, ibinahagi rin ni Gonzalez ang saya para kay Domingo na itinuturing niyang kapatid.

"I think more than anything else ang pinaka-happy ako roon sa engagement is alam kong si Ms. Right ang napili talaga ni Robi. And I am so happy na the feeling is mutual, na nahanap niyo ang isa't isa, kasi sobrang perfect nila sa isa't isa," ani Gonzalez.

Sanib-puwersa sina Domingo at Gonzalez bilang mga host ng "The Voice Kids Philippines" na magsisimula ngayong Pebrero 25 at 26.

Makakasama rin ng dalawa sina Elha Nympha at Jeremy G bilang mga online hosts.

Maliban sa mga bagong hosts, bagong mga coach din ang aabangan sa "The Voice Kids" kung saan makakasama naman ni Bamboo Manalac sina Martin Nievera at KZ Tandingan.

Mapapanood ang “The Voice Kids” tuwing Sabado at Linggo sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, at iWantTFC sa ganap na ika-7 ng gabi at sa TV5 (Sabado, ika-7 ng gabi at Linggo, ika-9 ng gabi).

