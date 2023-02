Martin Nievera, nabigla nang mapiling coach ng 'Voice Kids'

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA -- Inamin ni Martin Nievera ang pagkabigla nang mapili siya na maging isa sa mga coach ng pinakabagong season ng "The Voice Kids."

"Kasi 'yung last gig ko as a judge or as a coach was 'The X Factor.' Matagal na 'yon hindi ba? Then 'I Love OPM' which is more of a fun musical reality show. Pero 'The Voice' is a very big deal. Of course, when they asked you (Regine Velasquez) to do 'Idol' feeling mo nasa 'American Idol' 'yung orig. So kapag sinabi mong 'Voice Kids,' maiisip mo rin yung 'The Voice' yung pinaka-mothership sa America," ani Nievera sa "Magandang Buhay" nitong Biyernes.

"So I want to be able to believe in myself to know that kaya ko. Tapos may jinx factor din na baka mamaya ang daming mga dumaan na musical reality show na hindi ako pinili as a coach or as a judge," dagdag ni Nievera, ang kinikilalang Concert King ng bansa.

Makakasama ni Nievera bilang coach ng "The Voice Kids" sina KZ Tandingan at Bamboo Manalac.

Tatayong main hosts sina Robi Domingo at Bianca Gonzalez.

Sina Elha Nympha at Jeremy G, na dati ring sumabak sa "The Voice Philippines" ang magiging online hosts ng "The Voice Kids."



Mapapanood ang “The Voice Kids” tuwing Sabado at Linggo sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, at iWantTFC sa ganap na ika-7 ng gabi at sa TV5 (Sabado, ika-7 ng gabi at Linggo, ika-9 ng gabi).

Kaugnay na mga video:

Watch more News on iWantTFC

Watch more News on iWantTFC

Watch more News on iWantTFC