Dolly de Leon, proud Pinoy sa BAFTA awards 2023

LONDON – Nagsama-sama ang ilan sa mga pinakamahuhusay at kilalang pangalan sa movie industry para sa British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) Film Awards 2023 nitong February 19.

Dumalo sa magarbong red carpet event sa Royal Festival Hall ang mga nominado sa iba’t ibang kategorya, kabilang si Best Supporting Actress nominee Dolly de Leon.

Photo by Ernie Delgado

Magkahalong nerbiyos at pananabik ang naramdaman ng ‘Triangle of Sadness’ star sa pagiging bahagi niya sa British film awards bilang kauna-unahang Pinoy na nakasungkit ng nominasyon.

‘Grabe, sobrang hindi ako makapaniwala na nandito na ako. Sobra akong proud dahil nire-represent natin ang Pilipinas. First time daw natin tumapak dito sa BAFTA, so I’m very proud of that. I feel so honored na kahit papano nagbukas na ang pinto para marinig tayo at makita,’ kwento ni de Leon sa panayam ng ABS-CBN News.

Pero sa huli, bigong maiuwi ni de Leon ang tropeo na nasungkit naman ni Irish actress Kerry Condon para sa pagganap niya sa ‘The Banshees of Inisherin.’

Iginawad din sa pelikula ang BAFTA for Outstanding British Film, Original Screenplay at Supporting Actor para kay Barry Keoghan.

Ang cast ng 'All Quiet on the Western Front' (Photo by Getty Images/ BAFTA)

Humakot naman ng parangal ang German language adaptation ng World War 1 classic na ‘All Quiet on the Western Front’ na may pitong BAFTA Awards kabilang ang Best Film at Best Director para kay Edward Berger.

Nakuha rin ng historical drama ang Best Film Not in the English Language, Adapted Screenplay, Cinematography, Best Original Score at Sound.

‘We have to look at history. We have to learn from our mistakes. There is a movement in the world that is very dangerous right now to erase history or not teach aspects of history because it’s inconvenient to some people. But we have to be able to talk about the history that we have, even if it is painful, so we can do better in a more equalitarian world,’ saad ni Daniel Dreifuss, producer ng ‘All Quiet on the Western Front.’

Tinanghal naman na Best Leading Actor si Golden Globe winner Austin Butler para sa ‘Elvis.’

Austin Butler (Getty Images/ BAFTA)

Nakuha rin ng pelikula ang Best in Casting, Costume Design at Make Up & Hair.

Tinanggap naman ni Cate Blanchett and ikaapat niyang BAFTA trophy sa pagkapanalo niya sa Leading Actress category para sa pelikulang ‘Tar.’

Cate Blanchett (Getty Images/ BAFTA)

Nagwagi rin si Charlotte Wells ng Outstanding Debut by a British Writer, Director and Producer para sa ‘Aftersun;’ ‘Navalny’ bilang Best Documentary; ‘Guillermo del Toro’s Pinocchio’ para sa Animated Film, ‘Everything Everywhere All At Once’ para sa Editing; ‘Avatar: The Way of Water’ para sa Special Visual Effects; at ‘Babylon’ para sa Production Design.

Kinilala naman ng BAFTA ang kontribusyon ng yumaong Queen Elizabeth II sa British film industry sa pangunguna ni Dame Helen Mirren.

Dumalo rin sa seremonya ang Prince at Princess of Wales na sina Prince William at Duchess Catherine.

Hangad naman ng BAFTA na himukin ang bagong henerasyon ng filmmakers na gumawa ng mga dekalidad na pelikula para sa buong mundo.

Layon din ng organisasyon na isulong ang diversity at representation sa prestihiyosong award-giving body.

‘We levelled the playing field in terms of diversity, ethnicity, gender, and so on. It is an evolution where we are continuing to move forward every day, I hope, and ensure that we are properly representing this amazing industry,’ pahayag ni Jane Millichip, chief executive officer ng BAFTA.

Kasunod ng BAFTA, inaabangan naman ang mga mag-uuwi ng Oscar awards sa Hollywood sa susunod na buwan kung saan dadalo rin si Dolly de Leon.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa United Kingdom, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.