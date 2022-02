Handout photos.

MAYNILA — Wagi ng P300,000 sa premiere episode ng “GKNB kumu Weekend Party” ang 24 anyos na accountant nitong Sabado.

Hilig ni Jan Marie Tejada ang paglalaro ng trivia games sa Kumu. Naungusan niya ang mga kalaban sa ‘Pyramid Game’ at nasagot nang tama ang lahat ng anim na tanong sa final round ng segment.

Pasok siya sa laro matapos maging isa sa apat na participants na nanguna sa daily #KumuGKNB livestream challenge.

Nag-uwi naman ng tig-P10,000 na consolation prize ang tatlong players na hindi nakapasok sa final round.

Nagbabalik ang interactive game show na “GKNB kumu Weekend Party” ng Jeepney TV, na eksklusibong nalalaro sa @gknb sa Kumu tuwing ikatlong Sabado ng buwan simula ngayong Pebrero.

Ayon sa game master at host na si Robi Domingo, “level-up ang games, ang excitement, at lalong-lalo na ang prizes” sa bagong season nito kung saan may nakatayang P500,000 na cash prize bawat episode.

Bukod sa ‘Pyramid Game,’ pwede ring sumali sa ‘Pili-Pinas’ segment ang mga manonood kung saan 10 ang pwedeng manalo ng hanggang P10,000 kapag naunang makasagot nang tama sa mga tanong ni Domingo.

Kaabang-abang din ang iba pang segments kung saan pwede ring manalo ng iba’t ibang halaga ng cash prize ang kumunizens gaya ng ‘The Ultimate Halo-Halo Party,’ ‘Pilipinas, Share Mo Na!,’ at ‘K KNB? Akyat Na!.”

Abangan ang susunod nitong episode sa Marso 19, 1 p.m. I-download na ang Kumu app at sundan ang @gknb.

Mapapanood din ang game show sa Jeepney TV Facebook page at Jeepney TV YouTube channel.

