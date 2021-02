Vina Morales, patuloy ang panalangin para sa bagong pag-ibig

MAYNILA -- Inamin ni Vina Morales na patuloy ang kanyang panalangin na makatagpo ng lalaking mamahalin at pakakasalan.

"Wish ko rin naman 'yon. Actually isa rin 'yon sa ipinagdarasal ko rin talaga," ani Morales sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles, Pebrero 24.

"Hindi ko alam kung kailan, pero in God's time mangyayari naman 'yon," dagdag ni Morales na isang proud single mom sa kanyang anak na si Ceana.

"Talagang proud ako sa sarili ko, ipinagmamalaki ko kasi lumalaki ang anak ko na mabuting bata. Happy ako at thankful ako na maski ako lang mag-isa, nagpapalaki sa anak ko... Palagi ko lang dasal na sana marami pa akong years to be with her, good health. Na sana anak magkakasama pa tayo ng matagal para ma-guide kita."

Ayon sa aktres, malaki ang pasasalamat niya na makita sa anak na sapat ang kanyang ibinibigay na pag-aalaga at pagmamahal.

"Alam mo thankful ako kasi napakasimple ng anak ko. Talagang hindi siya mareklamo. ...Nararamdaman naman niya na mahal na mahal ko siya at lahat ng ginagawa ko ay para sa kanya. Siguro kontento na siya," ani Morales.

Pagbabalik-tanaw ni Morales, ang pagbalanse ng oras ang isa sa hamon na hinarap niya bilang isang single mom.

"Siyempre nagtatrabaho din ako that time noong baby pa si Ceana. But then I'm really grateful and thankful sa family ko na kapag may trabaho ako ay may napag-iiwanan naman ako, sa kapatid ko, sa magulang ko. ... Thankful ako sa mga taong tumutulong sa akin kasi hindi ko kayang ma-isa," ani Morales.

Si Ceana ay anak ni Morales sa dating karelasyon na negosyante.

