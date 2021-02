Next Jolens? Vivoree si Jolina Magdangal ang peg sa 'Hello Stranger The Movie'

Hindi nakaligtas sa mapanuring mata ng mga fans ang ipinakitang pag-arte ni Vivoree Esclito sa pelikulang “Hello Stranger The Movie.”

Marami sa mga ito ang inihalintulad ang batang aktres kay "Magandang Buhay" host Jolina Magdangal dahil sa mga nakakatawang banat nito sa pelikula.

Watch more in iWantTFC

Ikinagulat ni Esclito ang naging pagtanggap sa kaniyang karakter bilang si Kookai na kabarkada ng isa sa mga bida na si JC Alcantara.

“Ang ironic nga kasi in real life kasi corny ng mga jokes ko. Kaya akala ko nung nagshu-shoot kami sa 'Hello Stranger The Movie' parang baduy,” kuwento ni Esclito sa Kapamilya Chat. “Pero nagulat ako sa feedback ng mga viewers na ay nakakatawa pala ko.”

Inamin nitong tama ang mga manonood sa nakikita nilang pagkakapareho sa galaw ni Vivoree sa pelikula at sa mga naging karakter noon ni Magdangal.

“Tama sila na si Jolina Magdangal din 'yung peg ni Kookai dun. May pagkaganun,” ani Esclito na kalahok din sa "Your Face Sounds Familiar."

Malaki ang naging pasasalamat ng 20-anyos na aktres sa mga kasama nito sa palabas dahil mas naging natural ang mga nakakatawang linyahan nito. Sila umano ang nagbigay sa kaniya ng ideya kung paano gagampanan ang ibinigay na role sa kaniya.

May mga bagong yugto sa karakter ni Kookai na aabangan umano sa pelikula na nagsimula sa isang digital series.

“May growth din sa part ni Kookai kasi a year has passed. Siyempre it’s much more different compared to the series,” pahapyaw nito.

Binigyang diin din ni Esclito ang kahalagahan na magkaroon ng representasyon ang LGBT community sa industriya ng pelikula at mga serye.

“Deserve ng BL community na mabigyan ng ganitong serye at movies to be represented. Para ma-feel nila na they are very welcome sa society; and we are slowly accepting the BL community, the LGBT community,” pahayag nito.

Maaari pa ring mapanood ang “Hello Stranger The Movie” sa KTX.ph.

Related video:

Watch more in iWantTFC