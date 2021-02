'May Diyos ba?' Nonie, Angeline at Sylvia, binalikan ang matinding dagok sa buhay

MAYNILA -- Tagos sa puso ang mga pinakabagong video na inilabas ng Dreamscape Entertainment para sa pinakabago nitong serye na "Huwag Kang Pangamba" na pinagbibidahan nina Andrea Brillantes, Francine Diaz, Seth Fedelin at Kyle Echarri.

Nitong Martes, maiksi pero may kurot sa puso ang mga naging patotoo ng ilan sa mga bituin ng serye na sina Angeline Quinto, Sylvia Sanchez at Nonie Buencamino tungkol sa pag-ibig ng Diyos.

Sa mga video na inilabas, ibinahagi ng mga bituin ang kanilang pananalig sa Diyos sa kabila ng mga matitinding pagsubok na pinagdaanan.

"Alam nila na nahihirapan ako araw-araw. Pero alam ng mama ko kung gaano ako kalakas na tao. ... Ngayon mag-isa ako, si Mama Bob lang ang pamilya ko. Kung mabibigyan po ako ng pagkakataon na makausap si Bro, wala po akong ibang itatanong kung hindi kumusta ang mama ko," ani Quinto na nito lamang Nobyembre ay inulila ng kanyang kinilalang ina na si Sylvia "Mama Bob" Quinto.

"Yun ang pinakamasakit na hiningi ko sa Kanya na kung kailangan na Niya ang Mama Bob ko ay okay na ako. ... Alam na alam ko na kahit nasaan ako, kahit anong oras, alam kong nandiyan si Bro," dagdag ni Quinto.

Ang pagkamatay naman ng anak nila ng asawang si Shamaine Buencamino ang ibinahagi ni Buencamino.

"May Diyos ba? Dahil sa sakit, ang hirap mabuhay na may sama ng loob at sakit. Namatay ang anak mo, nagpakamatay siya. So sabi ko 'Bakit Mo pinabayaan na mangyari yon?' ... Kasi akala ko hindi ko na kakayaning mabuhay pa dahil sa nangyari sa amin," ani Buencamino.

"Sa pagdarasal ko, gumagaan ang loob ko at nakita ko na nandiyan pala ang Panginoon, hindi Niya ako pinababayaan," dagdag ni Buencamino.

Ang dating hirap sa buhay naman ang binalikan ng aktres na si Sanchez.

"May mga pinagdaanan akong hindi ko gusto pero kailangan dahil gusto kong mabuhay ang pamilya ko. ...Hindi ko alam kung sino ang kakapitan ko, kanino ko sasabihin, mag-isa po talaga ako... Nakakapagod kasi kahit gaano ka ka-strong na tao, kapag puro negative, puro panlalait, magiging weak ka talaga, susuko ka talaga," ani Sanchez.

"Dahil sa Diyos 'yung lahat ng sama ng loob ko sa lahat ng taong nanakit sa akin, nawala lahat. Bigla na lang ako nagising na may Diyos pala," dagdag ni Sanchez.

Ang "Huwag Kang Mangamba" ang pinakabagong inspirational series ng ABS-CBN na hango sa kanta ng worship musical group na Bukas Palad Music Ministry, na likha naman ni Fr. Manoling Francisco.

Tampok din sa serye sina Eula Valdes, Mylene Dizon, Diether Ocampo, Enchong Dee, Matet de Leon, Dominic Ochoa, at RK Bagatsing.

