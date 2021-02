‘It’s Showtime’ hosts na-starstruck sa pagbisita ni Sharon Cuneta

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- Nagulat ang “It’s Showtime” hosts sa sorpresang pagbisita ni Sharon Cuneta sa noontime show nitong Miyerkoles.

Hindi napigilan ni Kim Chiu na mapasigaw nang biglang sumilip si Cuneta habang umeere ang palabas.

Ayon kay Megastar, kakaway lamang sana siya sa mga host ng programa dahil galing ito sa set ng nagbabalik na weekend show na “Your Face Sounds Familiar.”

“Kakaway lang talaga sana ako kila Vicey (Vice Ganda) at sa inyong lahat. Galing po ako sa 'Your Face Sounds Familiar.' Panoorin n’yo po kami every Saturday and Sunday,” ani Cuneta.

Saglit lamang itong nanatili sa show bago tuluyang nagpaalam ngunit hindi pa rin nawala ang pagkabigla ng mga host, lalo na ng comedian na si Vice Ganda.

“Aminin n’yo kahit ilang beses n’yo na nakita si Sharon nakaka- starstruck pa rin,” pahayag ng box-office star.

Napansin din ng mga ito ang pagpayat ng batikang aktres na minsan niyang naikuwento kay Vice Ganda.

“Nakaka-text ko siya. Tapos sinasabi niya, ‘Vicey, abangan mo kasi nagpapapayat ako.’ Ngayon ko lang siya nakita in person. Ang payat na niya nga,” gulat na sabi nito.

Nagbabalik si Cuneta bilang isa sa mga jury ng “Your Face Sounds Familiar” kasama sina Ogie Alcasid at Gary Valenciano. Mapapanood ito tuwing Sabado at Linggo ng gabi sa A2Z Channel 11, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, at iWant TFC.

