Screenshot mula sa YouTube channel ni Sharon Cuneta.

MAYNILA -- May payo si Megastar Sharon Cuneta sa mga bagong artista bilang tulong sa pagsisimula ng kanilang karera.

Sa kanyang panayam kasama si Ogie Diaz, nagbalik-tanaw si Cuneta sa isang karanasan sa ABS-CBN kaugnay sa ilang artistang hindi bumabati sa kaniya.

"Meron kasi nakakalungkot minsan nasasalubong namin sa (ABS-CBN) corridor kunwari, pagdaan feeling ko... daig pa 'yung mga Lopez. Si Don Geny (Eugenio Lopez Jr.) nga bumabati kahit sa mga janitor," aniya.

Ayon kay Cuneta, wala naman itong hinihingi kung 'di ang simpleng pagngiti lang bilang paggalang o pagbati sa kapwa.

"'Yung mga bata ngayon, makasalubong lang face to face parang dinaanan nila parang poste lang. Hindi naman ako nag-e-expect ng anything, just a little (nod), kahit walang hello, 'yung smile na hi.," ani Cuneta.

"Parang minsan talaga ang feeling ko tuloy, pader ba ako, pumayat na ako di ba? Kasi kami nga hindi ganoon," dagdag pa niya.

Parangal ni Cuneta, noong nagsisimula pa lang siya bilang artista, lagi siyang bumabati at nagpapakilala sa mga artista.

"Kaming mga nag-umpisa noong araw pa, pagka talagang merong senior sa aming artista, kahit hindi kami kilala, lalapitan namin: 'Magandang hapon po. Ako po si Sharon ... bago po akong singer.' Kasi nasa-starstruck ka rin pero paggalang 'yun," aniya.

Payo ng aktres sa mga bagong artista: "Default setting ko talaga, Miss Congeniality ako eh. Ang dali-daling maging masaya, ang dali-daling maging mabait kasya sa maging masama ugali."

KAUGNAY NA ULAT:

Watch more News on iWantTFC