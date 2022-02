Pokwang, nagpahayag ng suporta kay Chel Diokno

MAYNILA -- Nagpahayag ang komedyanteng si Pokwang ng suporta sa human rights lawyer na si Chel Diokno na tumatakbo bilang senador sa darating na halalan sa Mayo.

Sa social media nitong Martes, Pebrero 22, nagpalitan ng mensahe sina Pokwang at Diokno.

Dios mio panginoong mahabagin!! mag @ChelDiokno nalang ako!! kaloka sabi nga ni Gary V, dina natuto…. 🤣😁 — marietta subong (@pokwang27) February 22, 2022

Sinagot naman ni Diokno ang post ng komedyante sa Twitter kung saan ipinahatid niya rin ang pasasalamat sa suporta ng aktres.

“Naku po, chel ka lang @pokwang27. Maraming maraming salamat sa suporta,” ani Diokno.

Pag-amin ni Diokno, isa siyang tagahanga ng komedyante.

“I’m also a big fan of yours! My son Pepe speaks so highly of you!," tugon ni Diokno patungkol sa anak nito na si Pepe Diokno na isang direktor.

“Waaaahhh I love him napakabuting tao. Maganda pagpapalaki nyo sa kanya @PepeDiokno,” sagot naman ni Pokwang.

Maliban kay Pokwang, ilang personalidad na rin ang nagpahiwatig ng kanilang suporta kay Diokno. Kabilang dito sina Vice Ganda at Heart Evangelista.



Sa naganap na kamapanya sa Naga City, nakasama ni Diokno ang ilan pang mga bituin tulad nina Nikki Valdez, Cherry Pie Picache, Bituin Escalante, at Agot Isidro. Naroon din ang grupong Rivermaya at The CompanY.

Kung mahahalal sa Senado, nais ni Diokno na magkaroon ng libreng legal assistance sa bawat baryo tulad ng Free Legal Helpdesk na ginawa niya sa Facebook, para magbigay sa mga ordinaryong mamamayan na nangangailangan ng agarang tulong-legal.



Ayon din kay Diokno, nais niyang tumulong na mas mapabuti ang sistema ng hustisya sa barangay sa pamamagitan nang pagbibigay dagdag kakayahan sa Lupong Tagapamayapa sa pagharap sa mga isyung legal sa mga residente.

Naniniwala si Diokno na malaking tulong ang pag-ayos ng mga kaso sa barangay level para hindi na madagdagan pa ang mga kasong nakabinbin sa korte.