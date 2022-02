Photo from Star Magic's Facebook page.

MANILA—Actress Jolina Magdangal said Wednesday she was not hesitant to stay with ABS-CBN amid the denial to renew its franchise in 2020.

"Sa’kin kasi nu’ng nangyari ’yun, wala talaga akong dalawang isip . . . Ang sabi ko nga dati kung nagsasama-sama tayo ‘pag Christmas special, kung nagsasama-sama tayo ‘pag mayroong ball at mayroong mga big event na masaya bakit ‘di tayo magsama-sama kapag nangangailangan laluna ang isa’t isa?" Magdangal said, as she re-signed with the company.

"Hindi naging issue ‘yun na, ‘OK, matatakot ba ‘ko dahil yes nanay ako?’ Ang nanaig sa’kin ito ‘yung time para mas dapat kumapit kami sa isa’t isa. ‘Yung mga gustong bumitaw, try nating hilain pero kung ayaw na OK lang basta try mo pa ring akapin ‘yung iba. ’Yun ‘yung pinakananaig sa’kin."

She thanked the network for trusting her and still giving her opportunities amid the COVID-19 pandemic.

"Subok na talaga ‘yung samahan ng Kapamilya. Sa akin, masaya ako, very proud ako na maging part ng lahat ng tagumpay ng Kapamilya lalung-lalo na ‘pag challenges, happy ako na part ako nun," Magdangal said.

"I’m very happy. Hindi ko maintindihan parang nagfa-flashback sa’kin nu‘ng bata pa ako na tatakbo-takbo ako rito sa (ABS-CBN) and after ilang years, 3 dekada and more ito kasama ko pa rin ang ating mga boss at talagang andito pa rin ako. Hindi man tumatakbo pero nandito pa rin sa (ABS-CBN).

“Maraming-maraming salamat po sa pagtitiwala sa akin mula noon hanggang ngayon, thank you so much po."

Magdangal, who was active in supporting ABS-CBN’s fight to have its broadcast renewed in 2020, is co-hosts the morning lifestyle show “Magandang Buhay” together with Melai Cantiveros and guest host Regine Velasquez.

Besides Magdangal, Loisa Andalio, Ronnie Alonte, Erich Gonzales, Shaina Magdayao, Sam Milby, Gerald Anderson, Zanjoe Marudo, Jake Cuenca, Gary Valenciano, and Regine Velasquez also re-signed with ABS-CBN.

RELATED VIDEO: